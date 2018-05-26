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    Сьогодні в Україні пануватиме антициклон: прогноз погоди на 26 травня

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    Сьогодні в Україні пануватиме антициклон: прогноз погоди на 26 травня

    У більшості областей температура повітря буде комфортною – від +20 до +23 градуси

    У суботу, 27 травня, в Україні пануватиме антициклон, у більшості областей очікується суха сонячна погода. Лише на Заході ймовірний дощ з грозою.

    Про це повідомила український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    У більшості областей температура повітря буде комфортною – від +20 до +23 градуси, а от ще тепліше буде в західних областях – від +24 до +27 градусів.

    «Над Олімпійським у Києві, і в більшості наших областей очікується суха сонячна погода. Лише на Заході ймовірний дощ з грозою», – попереджає синоптик. 

    Прогноз погоди на суботу, 26 травня, в містах України:

    Ужгород – +26...+28, Львів – +23...+25, Івано-Франківськ – +21...+23, Тернопіль – +22...+24, Чернівці – +22...+24, Хмельницький – +22...+24, Луцьк – +22...+24, Рівне – +22...+24, Житомир – +21...+23, Вінниця – +22...+24, Одеса – +23...+25, Миколаїв – +23...+25, Херсон – +22...+24, Сімферополь – +22...+24, Кропивницький – +21...+23, Черкаси – +21...+23, Чернігів – +21...+23, Суми – +20...+22, Полтава +21...+23, Дніпро – +21...+23, Запоріжжя +22...+24, Донецьк – +21...+23, Луганськ – +21...+23, Харків – +20...+22, Київ – +21...+23.

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