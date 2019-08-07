Google присвятив сьогоднішній дудл ювілею автора історичного роману «Чорна Рада»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

7 серпня 2019 року виповнюється 200 років від дня народження відомого українського письменника, історика і перекладача Пантелеймона Куліша

Сьогодні виповнюється 200 років від дня народження відомого українського письменника, історика і перекладача Пантелеймона Куліша. Google відзначає святковим дудлом ювілей одного з найяскравіших діячів українського національно-культурного відродження XIX століття.

Найвідомішим твором Пантелеймона Куліша є «Чорна Рада» - перший історичний роман українською мовою. Саме ця робота надихнула творців ювілейного логотипу Google, які зобразили на дудлі стилізовану фігуру козака на коні.

Пантелеймон Куліш народився 7 серпня 1819 року в містечку Воронеж колишнього Глухівського повіту Чернігівської губернії (тепер — Шосткинський район Сумської області). Його дитинство пройшло на хуторі під Воронежем, де в атмосфері особливої поваги до народних традицій, пісень, казок, легенд та переказів формувався характер майбутнього письменника.

З кінця 30-х років Куліш був слухачем лекцій у Київському університеті. Вступити до цього престижного вузу йому так і не вдалося, оскільки він не мав документального підтвердження свого дворянського походження. Набуті таким чином знання дозволили йому отримати місце викладача в Луцькому дворянському училищі. В цей же час Куліш заявляє про себе як письменник.

Пантелеймон Куліш також є автором першої фонетичної абетки української мови — «кулішівки» — яка лягла в основу сучасного українського правопису, і був першим перекладачем на українську мову творів Байрона, Шекспіра, Гете та ін.

Пантелеймон Куліш свого часу був однією з найколоритніших постатей в українській літературі і своєю діяльністю викликав неабияку зацікавленність серед суспільства.