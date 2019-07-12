  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Олег Винник – перший співак у світі, чий образ з’явився в Google Pay та Apple Pay

    • Розсилка
    Щоб змінити обкладинку, оновіть додаток Privat24 на смартфоні до останньої версії, після цього в розділі &laquo;Меню карток&raquo; у підпункті &laquo;Дизайн картки&raquo; можна буде обрати потрібне зображення - Олег Винник – перший співак у світі, чий образ з’явився в Google Pay та Apple Pay
    Щоб змінити обкладинку, оновіть додаток Privat24 на смартфоні до останньої версії, після цього в розділі «Меню карток» у підпункті «Дизайн картки» можна буде обрати потрібне зображення

    Лауреат премії M1 Music Awards 2018 в номінації «Співак року» та найкрасивіший (за версією журналу Viva!) чоловік Олег Винник потрапив на обкладинку карток Digital Skin

    Український співак Олег Винник став першим у світі, чий образ з’явився в Google Pay та Apple Pay. Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

    Читайте також

    «Неймовірно гарна новина для шанувальників сучасної української музики. Відомий серед молоді артист № 1 в Україні, лауреат премії M1 Music Awards 2018 в номінації «Співак року» та найкрасивіший (за версією журналу Viva!) чоловік Олег Винник потрапив на обкладинку карток Digital Skin», - йдеться у повідомленні.

    У пресслужбі додають, що «Олег – перший в світі артист, чий образ з’явився на діджитал-скінах від Google Pay та Apple Pay».

    «Щоб змінити обкладинку, переконайтеся, що додаток Privat24 на смартфоні оновлено до останньої версії. Після цього в розділі «Меню карток» зайдіть у підпункт «Дизайн картки» та оберіть потрібне зображення», - поінформувала пресслужба.

    Читайте також
    Google Приватбанк Олег Винник артист Apple чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ