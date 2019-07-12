Олег Винник – перший співак у світі, чий образ з’явився в Google Pay та Apple Pay



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Щоб змінити обкладинку, оновіть додаток Privat24 на смартфоні до останньої версії, після цього в розділі «Меню карток» у підпункті «Дизайн картки» можна буде обрати потрібне зображення

Лауреат премії M1 Music Awards 2018 в номінації «Співак року» та найкрасивіший (за версією журналу Viva!) чоловік Олег Винник потрапив на обкладинку карток Digital Skin

Український співак Олег Винник став першим у світі, чий образ з’явився в Google Pay та Apple Pay. Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

«Неймовірно гарна новина для шанувальників сучасної української музики. Відомий серед молоді артист № 1 в Україні, лауреат премії M1 Music Awards 2018 в номінації «Співак року» та найкрасивіший (за версією журналу Viva!) чоловік Олег Винник потрапив на обкладинку карток Digital Skin», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додають, що «Олег – перший в світі артист, чий образ з’явився на діджитал-скінах від Google Pay та Apple Pay».

«Щоб змінити обкладинку, переконайтеся, що додаток Privat24 на смартфоні оновлено до останньої версії. Після цього в розділі «Меню карток» зайдіть у підпункт «Дизайн картки» та оберіть потрібне зображення», - поінформувала пресслужба.