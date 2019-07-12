Google назвав найпопулярніші напрямки відпочинку українців



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В цьому році користувачі Google Україна найчастіше шукали варіанти відпочинку в Бердянську, Карпатах і Одесі

Літо у розпалі, і все більше людей задаються питанням, куди поїхати у літню відпустку, і все частіше шукають інформацію про відпочинок в Google. Компанія проаналізувала пошукові запити українських користувачів зі словами «отдых в ... / відпочинок в ...» за останні три місяці і з'ясували, про які країни і курорти найчастіше запитують українці у Google. Про це «Главкому» повідомилм у пресслужбі Google.

Вже не один рік в українців найпопулярнішим напрямком для відпочинку за кордоном залишається Туреччина. Трійка лідерів не змінилася з минулого року - на другому місці за популярністю Єгипет, а на третьому - Болгарія. У порівнянні з минулим роком, в першій десятці два новачки: Чорногорія і Іспанія.

В цілому гаряча десятка зарубіжних напрямків для відпустки, на думку українських користувачів Google, виглядає так:

Туреччина

Єгипет

Болгарія

Грузія

Кіпр

Греція

Чорногорія

Хорватія

Туніс

Іспанія

Українські курорти також користуються великою популярністю, і це підтверджує кількість запитів. В цьому році користувачі Google Україна найчастіше шукали варіанти відпочинку в Бердянську, Карпатах і Одесі.

Тож перша десятка популярних напрямків для відпочинку в Україні виглядає так:

Бердянськ

Карпати

Одеса

Кирилівка

Затока

Генічеськ

Лазурне

Крим

Залізний Порт

Урзуф

Зазначається, що останнім часом зростає популярність YouTube-каналів, присвячених подорожам, і все більше людей шукає на YouTube відео з репортажами з різних країн, порадами бувалих мандрівників і дивиться реальні враження і відгуки людей в відеоформаті.