Google назвав найпопулярніші напрямки відпочинку українців
В цьому році користувачі Google Україна найчастіше шукали варіанти відпочинку в Бердянську, Карпатах і Одесі
Літо у розпалі, і все більше людей задаються питанням, куди поїхати у літню відпустку, і все частіше шукають інформацію про відпочинок в Google. Компанія проаналізувала пошукові запити українських користувачів зі словами «отдых в ... / відпочинок в ...» за останні три місяці і з'ясували, про які країни і курорти найчастіше запитують українці у Google. Про це «Главкому» повідомилм у пресслужбі Google.
Вже не один рік в українців найпопулярнішим напрямком для відпочинку за кордоном залишається Туреччина. Трійка лідерів не змінилася з минулого року - на другому місці за популярністю Єгипет, а на третьому - Болгарія. У порівнянні з минулим роком, в першій десятці два новачки: Чорногорія і Іспанія.
В цілому гаряча десятка зарубіжних напрямків для відпустки, на думку українських користувачів Google, виглядає так:
- Туреччина
- Єгипет
- Болгарія
- Грузія
- Кіпр
- Греція
- Чорногорія
- Хорватія
- Туніс
- Іспанія
Українські курорти також користуються великою популярністю, і це підтверджує кількість запитів. В цьому році користувачі Google Україна найчастіше шукали варіанти відпочинку в Бердянську, Карпатах і Одесі.
Тож перша десятка популярних напрямків для відпочинку в Україні виглядає так:
- Бердянськ
- Карпати
- Одеса
- Кирилівка
- Затока
- Генічеськ
- Лазурне
- Крим
- Залізний Порт
- Урзуф
Зазначається, що останнім часом зростає популярність YouTube-каналів, присвячених подорожам, і все більше людей шукає на YouTube відео з репортажами з різних країн, порадами бувалих мандрівників і дивиться реальні враження і відгуки людей в відеоформаті.