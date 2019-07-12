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    Google назвав найпопулярніші напрямки відпочинку українців

    • Розсилка
    Google назвав найпопулярніші напрямки відпочинку українців

    В цьому році користувачі Google Україна найчастіше шукали варіанти відпочинку в Бердянську, Карпатах і Одесі

    Літо у розпалі, і все більше людей задаються питанням, куди поїхати у літню відпустку, і все частіше шукають інформацію про відпочинок в Google. Компанія проаналізувала пошукові запити українських користувачів зі словами «отдых в ... / відпочинок в ...» за останні три місяці і з'ясували, про які країни і курорти найчастіше запитують українці у Google. Про це «Главкому» повідомилм у пресслужбі Google.

    Вже не один рік в українців найпопулярнішим напрямком для відпочинку за кордоном залишається Туреччина. Трійка лідерів не змінилася з минулого року - на другому місці за популярністю Єгипет, а на третьому - Болгарія. У порівнянні з минулим роком, в першій десятці два новачки: Чорногорія і Іспанія.

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    В цілому гаряча десятка зарубіжних напрямків для відпустки, на думку українських користувачів Google, виглядає так:

    • Туреччина
    • Єгипет
    • Болгарія
    • Грузія
    • Кіпр
    • Греція
    • Чорногорія
    • Хорватія
    • Туніс
    • Іспанія

    Українські курорти також користуються великою популярністю, і це підтверджує кількість запитів. В цьому році користувачі Google Україна найчастіше шукали варіанти відпочинку в Бердянську, Карпатах і Одесі.

    Тож перша десятка популярних напрямків для відпочинку в Україні виглядає так:

    • Бердянськ
    • Карпати
    • Одеса
    • Кирилівка
    • Затока
    • Генічеськ
    • Лазурне
    • Крим
    • Залізний Порт
    • Урзуф

    Зазначається, що останнім часом зростає популярність YouTube-каналів, присвячених подорожам, і все більше людей шукає на YouTube відео з репортажами з різних країн, порадами бувалих мандрівників і дивиться реальні враження і відгуки людей в відеоформаті.

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