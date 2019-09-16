Соломонові острови вирішили розірвати відносини з Тайванем



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Пекін не визнає незалежності Республіки Китай і вважає її своєю 23-ю бунтівною провінцією

Протягом трьох останніх років 5 країн розірвали відносини із Тайбеєм і потоваришували із Пекіном

Уряд Соломонових островів проголосував за те, щоб розірвати дипломатичні відносини із Республікою Китай, яка знаходиться на Тайвані. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За це проголосувало 27 осіб, ніхто не проголосував проти і 6 осіб утрималося.

Таким чином Республіку Китай на даний момент визнає лише 16 суверенних держав більшість із яких знаходиться в Латинській Америці і Океанії.

Як відомо, Пекін не визнає незалежності Республіки Китай і вважає її своєю 23-ю бунтівною провінцією. Протягом трьох останніх років п’ять держав розірвали відносини із Республікою Китай і визнали КНР – Сальвадор, Буркіна-Фасо, Сан-Томе і Принсіпі, Панама і Домініканська республіка.

Також нагадаємо, що Тайвань вирішив збільшити витратина оборону до 2,3% ВВП.

Додаткові кошти будуть спрямовані на створення лінійки нових сучасних ракетних корветів і закупівлі додаткових винищувачів F-16 Block 70/72 в США. Витрати на оборону Республіки Китай в бюджеті 2020 року охоплюють 20% всіх державних витрат, які складають загалом 2,1 трлн тайванських доларів.

Нагадаємо, представник США в Республіці Китай на Тайвані Брент Крістенсен відзначив зусилля Тайбею щодо посилення обороноздатності країни. За його словами, Вашингтон уважно слідкує за зусиллями адміністрації Цай Інвень щодо розвитку необхідних для самооборони платформ і загалом щодо розвитку місцевого військово-промислового комплексу.