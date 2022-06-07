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    Сонце і спека: прогноз погоди на 7 червня

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    Вівторок буде дуже теплим і безхмарним - Сонце і спека: прогноз погоди на 7 червня
    Вівторок буде дуже теплим і безхмарним
    фото з відкртих джерел

    Сьогодні в Україні опадів не очікується

    У вівторок, 7 червня, в Україні буде сухо та тепло. Найспекотнішою погода буде на Закарпатті. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    Згідно з прогнозами синоптиків, 7 червня в країні буде без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

    Температура вночі 10-15°С, на півдні до 18°С, вдень 23-28°С, на Закарпатті до 30°С.

    7-8 червня в Тернопільській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, 8 червня і у Львівській, Рівненській, Сумській, Миколаївській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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    У Києві 7 червня також буде сухо. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°С, вдень 25-27°С.

    Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня (карта).

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна спека Укргідрометцентр Україна вітер окупація #stoprussia
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    Сонце і спека: прогноз погоди на 7 червня