Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в США

Через збої на енергетичних ринках, спричинені вторгненням Росії в Україну, в США оголошено режим надзвичайної ситуації

Таке рішення Байден ухвалив через загрозу нестачі електрогенеруючих потужностей

Президент США Джозеф Байден оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Таке рішення Байден ухвалив через загрозу нестачі електрогенеруючих потужностей для споживачів та збоїв на енергетичних ринках, спричинених вторгненням Росії в Україну, та екстремальними погодними явищами.

«Я, Джозеф Байден, президент Сполучених Штатів Америки, повноваженнями, наданими мені Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, у тому числі розділом 318(a) Закону про тарифи 1930 оголошую надзвичайну ситуацію щодо загроз наявності достатньої потужності виробництва електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів», – йдеться в повідомленні.

Байден також продовжив звільнення від мит імпорту сонячних батарей з Азії.

Раніше повідомлялось, що режим надзвичайного стану оголосили в Угорщині. У зверненні до угорців президент Віктор Орбан заявив, що війна в Україні становить постійну загрозу Угорщині, а санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії, призвели до зростання цін та економічних потрясінь.