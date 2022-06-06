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    Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в США

    Через збої на енергетичних ринках, спричинені вторгненням Росії в Україну, в США оголошено режим надзвичайної ситуації - Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в США
    Через збої на енергетичних ринках, спричинені вторгненням Росії в Україну, в США оголошено режим надзвичайної ситуації
    фото з відкритих джерел

    Таке рішення Байден ухвалив через загрозу нестачі електрогенеруючих потужностей

    Президент США Джозеф Байден оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

    Таке рішення Байден ухвалив через загрозу нестачі електрогенеруючих потужностей для споживачів та збоїв на енергетичних ринках, спричинених вторгненням Росії в Україну, та екстремальними погодними явищами.

    «Я, Джозеф Байден, президент Сполучених Штатів Америки, повноваженнями, наданими мені Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, у тому числі розділом 318(a) Закону про тарифи 1930 оголошую надзвичайну ситуацію щодо загроз наявності достатньої потужності виробництва електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів», – йдеться в повідомленні.

    Байден також продовжив звільнення від мит імпорту сонячних батарей з Азії.

    Раніше повідомлялось, що режим надзвичайного стану оголосили в Угорщині. У зверненні до угорців президент Віктор Орбан заявив, що війна в Україні становить постійну загрозу Угорщині, а санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії, призвели до зростання цін та економічних потрясінь.

    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден тарифи війна Україна окупація надзвичайна ситуація #stoprussia
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    Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в США