Блокада зерна: Зеленський каже, що Україну не запросили на переговори РФ і Туреччини

На зустріч до Туреччини не запросили ні українського президента, ні очільника МЗС

Зустріч у Анкарі запланована на 8 червня

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу не запросили на зустріч в Анкарі, яка запланована на 8 червня, щодо питання чорноморського судноплавства та на якій буде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Про це сказав президент, відповідаючи на запитання під час спілкування з журналістами, пише «Інтерфакс-Україна».

«Мене не запрошували. Міністра закордонних справ на сьогодні не запрошували», – сказав Зеленський.

Водночас Зеленський зазначив, що він обговорював із президентом Туреччини Реджемоп Таїпом Ердоганом серед інших і питання посередництва турецької сторони щодо розблокування українських портів.

«Для нас важливим є те, що ми готові випускати зерно… Для нас (важливо – ред.), щоб був безпечний коридор із кораблів – щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам вивезення цього зерна. Ось і все. І тут ми говорили і з Британією, і з Туреччиною, Туреччина зараз знаходить формат, як нам надати гарантії... Я думаю, через це вони зустрічаються з росіянами, щоб Росія дала Туреччині гарантії, що з їхніми кораблями нічого не станеться. Я так вважаю. Але, тим не менше, деталі їхньої зустрічі мені невідомі поки що», – розповів Зеленський.

Президент також повідомив, що переговори щодо вивезення зерна тривають з ООН, а також з країнами Балтії та з Польщею – про вивезення певного обсягу залізницею, проте цей напрямок не є пріоритетним через великі терміни постачання. Через одеські порти, за його словами, Україна може вивозити 10 млн тонн зернових щомісяця. "Якщо зараз у нас там 22-25 млн тонн заблоковано, але восени у нас може бути вже 75. Що робитимемо? Тому без портів не зможемо", – наголосив Зеленський.

На запитання, за яких умов Україна може піти на розмінування узбережжя одеських портів і хто має бути гарантом, щоб українська сторона на це пішла, він відповів: «Вважаю найміцнішою гарантією - це наше відповідне озброєння, яке буде розміщене в регіоні, розблокування того чи іншого коридору до порту вивезення зерна».

«Ми над цим працюємо з конкретними державами, з конкретними антикорабельними системами. Ми працюємо та потроху отримуємо вже, можу вже констатувати. Я вважаю, що це найкраща гарантія», – додав президент.

Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

Як повідомлялося, Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови.

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