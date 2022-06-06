Сто місяців війни. Короткі підсумки

Війна триватиме доти, доки або Україна не перестане бути незалежною, або Росія – імперією

Війна триває з березня 2014-го

Почався сотий місяць війни.

Що з цього приводу повідомляє нам Капітан Банальність? Підіб’ю підсумки у 10 пунктах, які, на мою скромну думку, уже повністю підтверджені ходом подій.

Перше. Початок війни – фатальна помилка Путіна, який потрапив у пастку підлабузництва своїх посіпак, нездатних заперечити маячні вождя.

Друге. Причина війни – у внутрішніх процесах в Росії. А Порошенко чи Зеленський – один хрін, Україна на російське рішення ніяк не впливала (хоча це не означає, що підготовка нашої країни до війни не залежала від імені президента).

Третє. Війна реально планувалася у форматі: Київ – за 2-3 дні, вся Україна – за 2 тижні, акурат щоб не псувати росіянам свята 23 лютого та 8 березня. Докази – стаття про новий устрій Україна на РІА 26 лютого та перше закриття російських аеропортів лише до 2 березня. Довше воювати не збиралися.

Четверте. Перший етап війни протривав до кінця березня і завершився розгромом росіян під Києвом. І саме в цей момент Путін остаточно програв цю війну.

П'яте. Другий етап – до 9 травня оточити українців на Донбасі, завершити коридор в Крим і пробитися до Придністров’я – був спробою звести війну хоч би до нічиєї. За винятком Маріуполя, і цей план провалився.

Шосте. На третьому етапі росіяни перейшли до «стратегії салямі», кинувши наміри воювати як діди, натомість нарізаючи Україну дрібнесенькими шматочками завдяки перевазі на вузьких ділянках. Але тактичні успіхи ніколи не призведуть до перемоги, якщо стратегія провальна.

Сьоме. Переможець на полі бою не той, у кого більше сил, чи хто володіє територією, а той, чий баланс втрат/здобутків вигідніший за ворожий. Україна відступає, розмінюючи землі на час, а час працює проти Росії (див. наст. пункт).

Восьме. Санкції працюють. Zергів баби ще море народять, а танків – ні. Ну і що, що Москва досі отримує мільйони доларів за нафту і газ, якщо за ці гроші не можна купити озброєнь? Економіки обох країн потерпають, але нас тримають на плаву, а вони деградують – і то безповоротно.

Дев'яте. Чому Захід не навалиться скопом на Росію? Відповідь проста – все складно. В усіх країнах є і прямі прихильники Росії, і безпринципні ділки, але найбільше в еліті боягузів, які бояться хоч би мінімальної ескалації, бо раптом виборці не зрозуміють – і прощавай крісло. Виборці теж різні є. Комусь свій бензин дорожчий за нашу кров.

Десяте. Війна триватиме доти, доки або Україна не перестане бути незалежною, або Росія – імперією.

ПС: передбачаю закінчення гарячої фази у листопаді (тут можна посперечатися)

Джерело: блог Сергія Громенко

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