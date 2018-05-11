SpaceX скасувала запуск ракети за хвилину до старту

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Запуск перенесли на 12 травня в 00:47 за київським часом

Американська космічна компанія SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon-9 через увімкнення системи автоматичного скасування за хвилину до старту.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Ракету-носій Falcon-9 із супутником Bangabandhu-1 мали запустити з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

«Відбій сьогодні через автоматичну зупинку наземної системи за 1 хв до запуску. Ракета і вантаж перебувають в хорошому стані, а команди працюють над можливістю завтрашнього резервного запуску о 4:14 вечора (за місцевим часом — ред)», — йдеться у повідомленні.

Standing down today due to a standard ground system auto abort at T-1 min. Rocket and payload are in good health—teams are working towards tomorrow’s backup launch opportunity at 4:14 p.m. EDT, or 20:14 UTC. — SpaceX (@SpaceX) 10 травня 2018 р.

Це буде перший запуск нової мдифікацію ракети-носія (РН) — Falcon 9 Block 5. Головна відмінність від попередньої версії полягає в посиленому двигуні, модернізованих посадочних стійках, титанових рулях висоти і більш стійкому термопокритті.

Запуск перенесли на 12 травня в 00:47 за київським часом.