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    SpaceX скасувала запуск ракети за хвилину до старту

    • Сьогодні, 07:30
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    Запуск перенесли на 12 травня в 00:47 за київським часом

    Американська космічна компанія SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon-9 через увімкнення системи автоматичного скасування за хвилину до старту.

    Про це повідомляє прес-служба компанії.

    Ракету-носій Falcon-9 із супутником Bangabandhu-1 мали запустити з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. 

    «Відбій сьогодні через автоматичну зупинку наземної системи за 1 хв до запуску. Ракета і вантаж перебувають в хорошому стані, а команди працюють над можливістю завтрашнього резервного запуску о 4:14 вечора (за місцевим часом — ред)», — йдеться у повідомленні.

    Це буде перший запуск нової мдифікацію ракети-носія (РН) — Falcon 9 Block 5. Головна відмінність від попередньої версії полягає в посиленому двигуні, модернізованих посадочних стійках, титанових рулях висоти і більш стійкому термопокритті.

    Запуск перенесли на 12 травня в 00:47 за київським часом.

    SpaceX
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