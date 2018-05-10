  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Григорій Явлінський
    Думки вголос

    Іранська пастка для Росії

    • Григорій Явлінський

      Російський політик та економіст

    • Сьогодні, 22:07
    • Розсилка
    Президент Росії Володимир Путін і президент Ірану Хасан Рухані
    Президент Росії Володимир Путін і президент Ірану Хасан Рухані

    Втягнувши Росію у війну в Сирії, Путін опинився в пастці

    Мовою оригіналу

    Чтобы поймать обезьяну, берут тяжелый кувшин с узким горлышком, насыпают в него немного орехов и оставляют в лесу. Обезьяна замечает кувшин, подходит к нему и заглядывает внутрь. Разбираемая любопытством, она просовывает в кувшин лапу и хватает орехи. Но вытащить орехи обезьяна не может: горлышко слишком узкое, и лапа, сжатая в кулак, не пролезает. Унести кувшин с собой ей тоже не под силу. И даже когда появляется охотник, обезьяна не убегает: ей жаль бросить орехи, и она не разжимает кулак. Вот так за свою жадность обезьяна расплачивается свободой.

    9 мая 2018 года. Парад Победы на Красной площади. На трибуне рядом с Путиным из высокопоставленных иностранных гостей только президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Больше никого. Вучич решает свои задачи: газпромовский «Турецкий поток» через Сербию в Европу пока никто не отменял. С визитом Нетаньяху в Москву все гораздо серьезнее и сложнее. Пока премьер-министр Израиля был на пути в Россию, израильские ВВС нанесли удар по военной базе под Дамаском. Той самой, которую используют иранцы в качестве плацдарма для будущих ракетных обстрелов Израиля. По крайней мере, так об этом говорят в самом Израиле. Как оказалось, это была только прелюдия. Когда Нетаньяху уже возвращался из Москвы домой, Израиль провел масштабную атаку на иранские военные объекты на территории Сирии: в ночь на 10 мая были разрушены десятки укреплений сил «Кудс», спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции. В Израиле утверждают, что российские военные в Сирии были своевременно проинформированы об израильской операции.

    Читайте також

    Присутствие Ирана в Сирии ни для кого не секрет. Иранская поддержка режима Асада материализуется именно таким образом — в строительстве Тегераном своих военных баз и пополнении арсеналов оружия либо для прямых атак на Израиль с территории Сирии, либо для перекачки вооружения в соседний Ливан для дружественной шиитской «Хизбаллы», тоже грезящей уничтожить еврейское государственное образование на Ближнем Востоке. Понятно, что ни одно государство с таким соседством мириться не будет. Об этом Нетаньяху неоднократно заявлял с разных трибун. Об этом он сообщил в очередной раз и Путину в Кремле 9 мая.

    О деталях переговоров Путина с Нетаньяху мало что пишут в российских СМИ, в основном рассказывают про совместное шествие российского и израильского лидеров в рядах «Бессмертного полка». Но можно смело предположить, что в Москве Нетаньяху попросил Путина как минимум не вмешиваться в войну (или прокси-войну) Израиля с Ираном, в частности на сирийской территории. Сразу после завершения встречи в Кремле израильский премьер поспешил сообщить журналистам: «У меня нет оснований полагать, что Россия ограничит нашу свободу действий».

    За последние несколько лет, благодаря путинской внешней политике (см. статью «Крах Лаврова-Путина», июль 2017), Россия растеряла практически всех своих союзников как в дальнем, так и в самом ближнем зарубежье. На этом фоне добрые отношения с Израилем остаются едва ли не последним связующим звеном Путина с западным миром. Сегодня Израиль — единственная страна, которая могла бы выполнять роль медиатора между Россией и Западом, и особенно с США. В этом его ценность. Но и это звено может быть утеряно из-за сотрудничества России с Ираном. Однако в контексте поддержки Асада не сотрудничать с Ираном в военных вопросах — значит согласиться на резкое ослабление позиций сирийского президента и, как результат, потерю тактических приобретений последнего времени. Это и есть то самое лакомство, зажатое в кулаке. Его жалко. Втянув Россию в войну в Сирии, Путин оказался в ловушке (см. статью «Капкан», апрель 2017).  

    Накануне Дня Победы Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном и возвращении антииранских санкций. Решение Трампа не поддержали ни в Германии, ни в Великобритании, ни во Франции. Безусловно, осудили разрыв соглашения с Ираном и в России. Но в отличие от стран Запада, которые связаны с Ираном только многомиллионными контрактами, Москва сегодня не просто деловой партнер Тегерана, они вроде как союзники. Такие отношения подразумевают совсем иную ответственность. И Нетаньяху в Москве пытался убедить Путина отказаться от союзничества с государством, в XXI веке угрожающим уничтожением другому государству. Проблема, однако, в том, что не быть союзником Ирана — значит уйти из Сирии. Ну или еще вариант — радикально изменить политику и договариваться с американцами (что не предусматривает сохранения Асада). В любом другом случае Иран и Асад будут затаскивать Россию все глубже в капкан.

    Да, и еще. На прошлой неделе в интервью российскому изданию министр обороны Израиля Авигдор Либерман напомнил, что Израиль никогда не поддерживал западные санкции против России из-за ситуации в Украине и отравления Скрипалей. В Кремле, вероятно, это помнят.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    США Сирія Ізраїль Іран Путін Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ