Спецконфіскація мільярдів Януковича: Ощадбанк надав НАБУ документи

САП і НАБУ заслухають справу про спецконфіскацію $1,5 млрд на нараді у пятницю і приймуть рішення - закривати її або продовжувати розслідування

Ощадбанк надав на вимогу Національного антикорупційного бюро частину документів у рамках розслідування кримінального провадження про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів, арештованих на рахунках колишнього президента Віктора Януковича і його оточення. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. «Частину документів їм



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САП і НАБУ заслухають справу про спецконфіскацію $1,5 млрд на нараді у пятницю і приймуть рішення - закривати її або продовжувати розслідування

Ощадбанк надав на вимогу Національного антикорупційного бюро частину документів у рамках розслідування кримінального провадження про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів, арештованих на рахунках колишнього президента Віктора Януковича і його оточення. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Частину документів їм надали»,- сказав співрозмовник агентства.

При цьому він не уточнив, що це за документи.

З його слів, у п'ятницю САП і НАБУ заслухають цю справу на нараді й приймуть рішення - закривати її або продовжувати розслідування.

Раніше повідомлялося, що НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура мають намір в січні 2018 року закрити кримінальне провадження про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів, заарештовані на рахунках колишнього президента Віктора Януковича і його оточення.

Нагадаємо також, телеканал Al Jazeera оприлюднив своє розслідування, у якому зазначалося, що три опальні українських олігархи - Олександр Онищенко, Павло Фукс та Сергій Курченко - намагаються викупити активи колишнього президента України Віктора Януковича. Самі активи знаходяться за кордоном, а саме в офшорній зоні.

Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявляв, що не має стосунку до прав на «гроші Януковича», нібито куплених у Сергія Курченка.

Онищенко подав до суду на телеканал Al Jazeera за нібито помилкове розслідування щодо «грошей Януковича».