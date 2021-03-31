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    Спецпризначенці затримали банду наркоторгівців на Полтавщині

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    До складу банди входили четверо мешканців області, в тому числі молода подружня пара - Спецпризначенці затримали банду наркоторгівців на Полтавщині
    До складу банди входили четверо мешканців області, в тому числі молода подружня пара
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці провели 11 обшуків та вилучили понад 7 кг наркотиків

    У Полтавській області полісмени із залученням спецпризначенців КОРД (Корпус оперативно-раптової дії – ред. ) припинили діяльність угруповання, яке займалося виготовленням та збутом наркотиків. До його складу входили четверо мешканців регіону, в тому числі молода подружня пара. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    Як повідомляється, наркотики фігуранти збували шляхом закладок з використанням інтернет-месенджерів. Для розрахунку з клієнтами вони використовували платіжні веб-сервіси.

    Також відомо, що спільники організували нарколабораторію з виготовлення важких наркотиків. Серед них: трамадол, амфетамін, метамфетамін та канабіс.

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    Спецпризначенці затримали банду наркоторгівців на Полтавщині
    Спецпризначенці затримали банду наркоторгівців на Полтавщині
    Спецпризначенці затримали банду наркоторгівців на Полтавщині
    Спецпризначенці затримали банду наркоторгівців на Полтавщині

    Під час 11 обшуків за адресами проживання і в транспортних засобах фігурантів поліцейські вилучили близько 7 кілограмів наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки, різні зразки зброї та близько 200 тисяч гривень готівки.

    Якщо суд визнає учасників злочинної групи винними у скоєнні злочинів, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Днями у Миколаївській області поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали членів угруповання, що займалося наркоторгівлею.

    Теги: наркотики злочинність Полтавщина поліція
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