Спецпризначенці затримали банду наркоторгівців на Полтавщині

До складу банди входили четверо мешканців області, в тому числі молода подружня пара

Правоохоронці провели 11 обшуків та вилучили понад 7 кг наркотиків

У Полтавській області полісмени із залученням спецпризначенців КОРД (Корпус оперативно-раптової дії – ред. ) припинили діяльність угруповання, яке займалося виготовленням та збутом наркотиків. До його складу входили четверо мешканців регіону, в тому числі молода подружня пара. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Як повідомляється, наркотики фігуранти збували шляхом закладок з використанням інтернет-месенджерів. Для розрахунку з клієнтами вони використовували платіжні веб-сервіси.

Також відомо, що спільники організували нарколабораторію з виготовлення важких наркотиків. Серед них: трамадол, амфетамін, метамфетамін та канабіс.

Під час 11 обшуків за адресами проживання і в транспортних засобах фігурантів поліцейські вилучили близько 7 кілограмів наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки, різні зразки зброї та близько 200 тисяч гривень готівки.

Якщо суд визнає учасників злочинної групи винними у скоєнні злочинів, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Днями у Миколаївській області поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали членів угруповання, що займалося наркоторгівлею.