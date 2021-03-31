У Вінниці правоохоронці знайшли кілограм наркотиків у посилці для засуджених

Окрім того, до колонії мали потрапити ножі, мобільні телефони та SIM-картки різних мобільних операторів.

У Вінниці правоохоронцям вдалося вдало реалізувати оперативну інформацію та перехопити посилку до колонії, що адресувалась 41-річному засудженому за вбивство. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області

Перевіривши посилку, поліцейські виявили там згортки з амфетаміном, пакети з марихуаною, психотропні пігулки тощо. Загалом було близько кілограма наркотиків та психотропів.

Окрім того, до колонії мали потрапити ножі, мобільні телефони та SIM-картки різних мобільних операторів.

Наразі усе це вилучили й направили на експертизу. Слідство розпочало кримінальне провадження. Шукають причетних до каналу постачання наркотичних речовин у місця позбавлення волі. Винним загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині колишнього та двох чинних військовослужбовців контрактної служби Подільського прикордонного загону затримали на реалізації наркотичних речовин.