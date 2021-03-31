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    У Вінниці правоохоронці знайшли кілограм наркотиків у посилці для засуджених

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    Слідство розпочало кримінальне провадження - У Вінниці правоохоронці знайшли кілограм наркотиків у посилці для засуджених
    Слідство розпочало кримінальне провадження
    фото: vn.npu.gov.ua

    Окрім того, до колонії мали потрапити ножі, мобільні телефони та SIM-картки різних мобільних операторів.

    У Вінниці правоохоронцям вдалося вдало реалізувати оперативну інформацію та перехопити посилку до колонії, що адресувалась 41-річному засудженому за вбивство. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області

    Перевіривши посилку, поліцейські виявили там згортки з амфетаміном, пакети з марихуаною, психотропні пігулки тощо. Загалом було близько кілограма наркотиків та психотропів.

    Окрім того, до колонії мали потрапити ножі, мобільні телефони та SIM-картки різних мобільних операторів.

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    У Вінниці правоохоронці знайшли кілограм наркотиків у посилці для засуджених
    У Вінниці правоохоронці знайшли кілограм наркотиків у посилці для засуджених

    Наразі усе це вилучили й направили на експертизу. Слідство розпочало кримінальне провадження. Шукають причетних до каналу постачання наркотичних речовин у місця позбавлення волі. Винним загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, на Одещині колишнього та двох чинних військовослужбовців контрактної служби Подільського прикордонного загону затримали на реалізації наркотичних речовин.

    Теги: Вінниця вбивство наркотики тюрьма
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