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    На Одещини військовослужбовці реалізовували наркотики серед цивільного населення

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    В одного зі спільників знайшли та вилучили близько половини кілограма амфетаміну - На Одещини військовослужбовці реалізовували наркотики серед цивільного населення
    В одного зі спільників знайшли та вилучили близько половини кілограма амфетаміну
    фото: vppdr.gp.gov.ua

    Слідство встановило, що прикордонники налагодили схему реалізації амфетаміну серед населення

    На Одещині колишнього та двох чинних військовослужбовців контрактної служби Подільського прикордонного загону затримали на реалізації наркотичних речовин. Про це повідомляє пресслужба Військової прокуратури Південного гарнізону.

    Так, ділків підозрюють у придбанні, зберіганні та збуванні наркотиків. Слідство встановило, що прикордонники налагодили схему реалізації амфетаміну серед населення. Правоохоронці зафіксували два факти збування наркотику вагою близько 30 грамів.

    Обшукуючи авто, де сиділи правопорушники, в одного зі спільників знайшли та вилучили близько половини кілограма амфетаміну. Обшуки продовжуються за місцем проживання порушників.

    Нагадаємо, Служба безпеки України на Вінниччині та Київщині затримала лідерів організації наркоторговців. За версією СБУ, зловмисники збували наркотики на території 15 областей, а щомісячний обіг коштів ділків становив кілька мільйонів гривень.

    Теги: прикордонники СБУ Одещина наркотики військова прокуратура
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