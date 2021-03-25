Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном

Наркоторгівлю організували дві жінки з Южноукраїнська

У Миколаївській області поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали членів угруповання, що займалося наркоторгівлею. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За місяць зловмисники збували до 10 тисяч доз, а їхній заробіток досягав півмільйона гривень. До складу групи входили шестеро осіб у віці від 31-го до 52-х років.

Організували наркобізнес дві жінки з Южноукраїнська, а метадон їм на замовлення поставляв одесит.

У результаті низки обшуків правоохоронці вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони, чорнові записи з клієнтською базою, кошти та інші речові докази.

Раніше поліція викрила аматорську фабрику з виробництва амфетаміну.

Також Служба безпеки України заблокувала канал контрабандного переправлення наркотиків з України на непідконтрольну територію Донбасу через територію РФ. Зловмисників затримали під час спецоперації в Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях.