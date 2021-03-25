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    Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном

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    У Миколаївській області затримали наркоторговців - Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном
    У Миколаївській області затримали наркоторговців
    Фото: Нацполіція

    Наркоторгівлю організували дві жінки з Южноукраїнська

    У Миколаївській області поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали членів угруповання, що займалося наркоторгівлею. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

    За місяць зловмисники збували до 10 тисяч доз, а їхній заробіток досягав півмільйона гривень. До складу групи входили шестеро осіб у віці від 31-го до 52-х років.

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    Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном
    Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном
    Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном
    Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном
    Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном
    Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном
    Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном
    Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном
    Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном
    Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном
    Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном
    Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном
    Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном
    Спецпризначенці затримали банду, яка торгувала метадоном

    Організували наркобізнес дві жінки з Южноукраїнська, а метадон їм на замовлення поставляв одесит.

    У результаті низки обшуків правоохоронці вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони, чорнові записи з клієнтською базою, кошти та інші речові докази.

    Раніше поліція викрила аматорську фабрику з виробництва амфетаміну.

    Також Служба безпеки України заблокувала канал контрабандного переправлення наркотиків з України на непідконтрольну територію Донбасу через територію РФ. Зловмисників затримали під час спецоперації в Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях.

    Теги: банда Миколаївщина Одещина наркотики поліція
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