Спецслужба ФРН вивчає зв'язки німецьких крайніх правих з Москвою



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Федеральне відомство з охорони конституції вивчає можливий вплив Росії на вибори до Європарламенту, які відбудуться у травні, та на вибори до ландтагів у землях Бранденбург, Тюрингія та Саксонія

Німецьке Федеральне відомство з охорони конституції (BfV), яке нещодавно посилило нагляд за діяльністю правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН), перевіряє зв'язки німецьких крайньоправих партій з Москвою. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на видання редакційної групи RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland).

Спецслужба вивчає можливий вплив Росії на вибори до Європарламенту, які відбудуться у травні, та на вибори до ландтагів у землях Бранденбург, Тюрингія та Саксонія. Вже проведена відповідна зустріч з представниками відділень спецслужби в окремих федеральних землях. У центрі уваги BfV - праворадикальна Права партія (Die Rechte). Як повідомили редакційній групі представники відомства, там вважають, що Москва розглядає правоекстремістські німецькі партії як можливих союзників у намаганнях дестабілізувати Захід.

Водночас правопопулістська АдН, яка представлена в Бундестазі, запевнила німецьку контррозвідку, що має дуже «обмежені контакти» з Москвою. Утім, у поле зору BfV потрапив депутат Бундестагу від АдН Маркус Фронмаєр (Markus Frohnmaier). Його колишнього консультанта Мануеля Оксенрайтера (Manuel Ochsenreiter) підозрюють в організації підпалу угорського центру в Ужгороді, який було скоєно в лютому минулого року. Фронмаєр повідомив, що 15 січня припинив співпрацю з консультантом.

Нагадаємо, у липні 2018 року розвідка ФРН (BfV) в своїй щорічній доповіді заявила про те, що Москва витрачає серйозні кошти на те, щоб слідкувати за різноманітними цілями у Німеччині.