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    Німці більше довіряють Путіну, ніж Трампу - опитування

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    Дональд Трамп і Володимир Путін - Німці більше довіряють Путіну, ніж Трампу - опитування
    Дональд Трамп і Володимир Путін

    Лише 10% респондентів у ФРН довіряють політиці американського президента Дональда Трампа

    Німці вважають загрозу з боку Сполучених Штатів більш серйозною, ніж з боку Росії і Китаю.

    Про це свідчать результати опитування Pew Research Center, опубліковані в доповіді Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє ZDF.

    Згідно з результатами дослідження, 49% німців бачать велику загрозу в зростаючому впливі і потужності Сполучених Штатів. При цьому побоювання з приводу Китаю мають 33% опитаних, а проти Росії — 30%.

    Крім того, лише 10% респондентів довіряють політиці американського президента Дональда Трампа. Аналогічні показники російського лідера Володимира Путіна і голови КНР Сі Цзіньпіна становлять 35% і 30% відповідно.

    Зовнішню політику президента Франції Еммануеля Макрона позитивно оцінюють 77% респондентів, канцлерки Ангели Меркель – 68%.

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