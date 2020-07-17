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    Події в Україні

    Дощі на заході та спека на півдні: прогноз погоди в Україні на п'ятницю

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    17 липня в Україні мінлива хмарність - Дощі на заході та спека на півдні: прогноз погоди в Україні на п'ятницю
    17 липня в Україні мінлива хмарність

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 25-27°

    У п'ятницю, 17 липня, в Україні місцями очікуються дощі, температура вдень 19-29° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «17 липня в Україні мінлива хмарність. У західних областях короткочасні дощі, грози; температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. На решті території без опадів, лише на Житомирщині та Вінниччині вдень невеликий дощ; температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-19°, вдень 24-29°. Вітер у країні змінних напрямків, 3-8 м/с», - зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні без опадів, температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

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    Також в Укргідрометцентрі додали, що 17 липня у західних областях грози (І рівень небезпечності, жовтий), а в Миколаївській, Херсонській, Донецькій області та в Криму – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр пожежна небезпека Україна вітер дощ
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