Дощі на заході та спека на півдні: прогноз погоди в Україні на п'ятницю



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17 липня в Україні мінлива хмарність

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 25-27°

У п'ятницю, 17 липня, в Україні місцями очікуються дощі, температура вдень 19-29° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«17 липня в Україні мінлива хмарність. У західних областях короткочасні дощі, грози; температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. На решті території без опадів, лише на Житомирщині та Вінниччині вдень невеликий дощ; температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-19°, вдень 24-29°. Вітер у країні змінних напрямків, 3-8 м/с», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні без опадів, температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Також в Укргідрометцентрі додали, що 17 липня у західних областях грози (І рівень небезпечності, жовтий), а в Миколаївській, Херсонській, Донецькій області та в Криму – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.