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    Суспільство

    Грози, град і шквали: що очікувати від погоди у вихідні

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    Грози, град і шквали: що очікувати від погоди у вихідні

    На більшості території України очікуються дощі

    У вихідні, 18-19 липня, дощі з грозами охоплять усю західну частину України. Дощі можуть переходити у зливи, бути з градом та шквалом. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    Також опади 18-19 липня можуть поширюватися до Житомирської, Вінницької, Київської областей.

    На решті території України в суботу-неділю переважатиме суха погода.

    18 липня є ймовірність місцевих дощів з грозою вздовж смуги Харківщина-Полтавщина до Кропивницького.

    «Вітер буде зі сходу, невеликий або помірний Температура повітря обіцяє бути комфортною, вдень в межах +25+29 градусів, на Півдні до +29+32 градусів, у західних областях дощі освіжатимуть повітря на 2-4 градуси», - повідомила Діденко.

    У Києві субота та неділя очікуються сонячними з температурою повітря близько +27, +28 градусів. «Невеликі за масштабом дощики наважаться походити по столиці в окремих районах у другу половину дня», - додала Діденко.

    Раніше синоптики повідомили, що 17 липня на заході України очікуються дощі, а на півдні - спека.

    Напередодні синоптики розповіли що станеться з погодою найближчими днями.

    вихідні прогноз погоди спека повітря дощ Наталка Діденко
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