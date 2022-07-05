Спека до +35: прогноз погоди на 5 липня

Сьогодні опади можливі тільки на заході країни

Вівторок випробує українців на міцність

За прогнозом синоптиків, 5 липня в Україні утримається суха та спекотна погода. На півдні країни температура повітря підійметься до 35°С. Такі дані Українського гідрометцентру.

У центральній Україні буде невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +29 до +33°С, а вночі від +16 до +19°С.

У західних областях очікується мінлива хмарність, дощі. Опади не передбачаються лише на Тернопільщині. Денна температура повітря становитиме від +28 до +34 градусів за Цельсієм, а нічна температура коливатиметься від +15 до +19 °С.

На півночі України буде хмарно, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря вдень від +28 до +31 градусів за Цельсієм, а вночі від +16 до +20°С.

У східних регіонах очікується невелика хмарність, без дощів. Температура повітря вдень становитиме від +28 до +32°С, а вночі від +16 до +19°С.

У південних областях України невелика хмарність, без опадів. Денна температура повітря становитиме від +29 до +33 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +17 до +21 °С.

У Києві очікується хмарна погода, без опадів. Денна температура повітря становитиме від +29 до +32 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +17 до +20°С.