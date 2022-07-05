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    Новини

    Спека до +35: прогноз погоди на 5 липня

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    Сьогодні опади можливі тільки на заході країни - Спека до +35: прогноз погоди на 5 липня
    Сьогодні опади можливі тільки на заході країни
    фото: glavcom.ua

    Вівторок випробує українців на міцність

    За прогнозом синоптиків, 5 липня в Україні утримається суха та спекотна погода. На півдні країни температура повітря підійметься до 35°С. Такі дані Українського гідрометцентру.

    У центральній Україні буде невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +29 до +33°С, а вночі від +16 до +19°С.

    У західних областях очікується мінлива хмарність, дощі. Опади не передбачаються лише на Тернопільщині. Денна температура повітря становитиме від +28 до +34 градусів за Цельсієм, а нічна температура коливатиметься від +15 до +19 °С.

    На півночі України буде хмарно, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря вдень від +28 до +31 градусів за Цельсієм, а вночі від +16 до +20°С.

    У східних регіонах очікується невелика хмарність, без дощів. Температура повітря вдень становитиме від +28 до +32°С, а вночі від +16 до +19°С.

    У південних областях України невелика хмарність, без опадів. Денна температура повітря становитиме від +29 до +33 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +17 до +21 °С.

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    У Києві очікується хмарна погода, без опадів. Денна температура повітря становитиме від +29 до +32 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +17 до +20°С.

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    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна спека Україна повітря окупація #stoprussia
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    Спека до +35: прогноз погоди на 5 липня