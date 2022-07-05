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    Новини

    Сирени по всій Україні: У Києві – вперше за шість днів

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    До відбою тривоги слід перебувати в укриттях - Сирени по всій Україні: У Києві – вперше за шість днів
    До відбою тривоги слід перебувати в укриттях
    скріншот із застосунка

    У всіх регіонах оголошена тривога

    Уночі на 5 липня по всій Україні лунають сигнали тривоги.

    У Києві вперше з 28 червня оголошена повітряна тривога. Перерва між сигналами складала шість днів.

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    Нічні тривоги почали оголошувати з центральних та південних областей, за кілька хвилин по третій ночі попередження поширили і на захід України.

    Нагадаємо, не можна знімати на відео чи фото місця обстрілів, якщо такі є, та викладати в мережу. Не ставайте коригувальниками вогню ворога.

    До відбою тривоги слід перебувати в укриттях!

    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Сирени по всій Україні: У Києві – вперше за шість днів