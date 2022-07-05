Сирени по всій Україні: У Києві – вперше за шість днів

У всіх регіонах оголошена тривога

Уночі на 5 липня по всій Україні лунають сигнали тривоги.

У Києві вперше з 28 червня оголошена повітряна тривога. Перерва між сигналами складала шість днів.

Нічні тривоги почали оголошувати з центральних та південних областей, за кілька хвилин по третій ночі попередження поширили і на захід України.

Нагадаємо, не можна знімати на відео чи фото місця обстрілів, якщо такі є, та викладати в мережу. Не ставайте коригувальниками вогню ворога.

До відбою тривоги слід перебувати в укриттях!