Сирени по всій Україні: У Києві – вперше за шість днів

Сирени по всій Україні: У Києві – вперше за шість днівграфіка
До відбою тривоги слід перебувати в укриттях
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У всіх регіонах оголошена тривога
Уночі на 5 липня по всій Україні лунають сигнали тривоги.
У Києві вперше з 28 червня оголошена повітряна тривога. Перерва між сигналами складала шість днів.
Нічні тривоги почали оголошувати з центральних та південних областей, за кілька хвилин по третій ночі попередження поширили і на захід України.
Нагадаємо, не можна знімати на відео чи фото місця обстрілів, якщо такі є, та викладати в мережу. Не ставайте коригувальниками вогню ворога.
До відбою тривоги слід перебувати в укриттях!