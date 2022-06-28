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    Новини

    Зірниці над Києвом: синоптик розповіла про незвичайне природне явище (відео)

    &nbsp;У небі над Києвом&nbsp;зірниці - Зірниці над Києвом: синоптик розповіла про незвичайне природне явище (відео)
     У небі над Києвом зірниці
    фото скріншот відео

    У Києві вирує негода

    Синоптикиня Наталка Діденко поспішила заспокоїти киян, що голосні звуки в небі над столицею – то зірниці.

    «Неймовірна зірниця над Києвом – відлуння грозового ареалу, що розташувався на північний схід, схід від столиці. Не лякайтеся – це зірниці! Літо», – написала Діденко у Facebook.

    Вона також уточнила, що гроза поступово проходить Києвом, тобто, до блискавок, зірниць приєднається грім. Синоптикиня опублікувала декілька відео із незвичайним природнім явищем.

    Як сьогодні повідомлялося, негода неабияк наполошила киян, які сплутали звуки грому з вибухами.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Україна негода окупація Наталка Діденко літо #stoprussia
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    Зірниці над Києвом: синоптик розповіла про незвичайне природне явище (відео)