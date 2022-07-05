Стрілянина на параді в США: з’явилося відео з місця розстрілу та фото затриманого

Поліція затримала 22-річного чоловіка, але поки він не підозрюваний

У мережі з'явилося відео теракту на параді в День Незалежності США в штаті Іллінойс, яке сталося 4 липня, внаслідок якого, за попередніми даними, загинуло шестеро людей.

Крім того, поліція США розповсюдила фото 22-річного Роберта Кримо III, якого вже заарештували у зв'язку зі стріляниною на параді під Чикаго. Він поки що проходить у статусі «особи, що становить інтерес для слідства», не підозрюваного.

Нагадаємо, 4 липня у США сталася стрілянина на параді до Дня незалежності: шестеро загиблих (відео).

Повідомляється, що в результаті стрілянини ще 16 людей отримали поранення.

За даними місцевих ЗМІ, озброєний злочинець відкрив вогонь через 10 хвилин після початку параду

Після стрілянини в передмісті Чикаго, жертвами якої стали шестеро людей, президент США Джо Байден виступив із заявою. Американський лідер пообіцяв не здаватися у боротьбі з «епідемією збройного насильства».