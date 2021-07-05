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    Спека та зливи. Які сюрпризи готує погода цього тижня

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    9 та 10 липня в Україну прийде спека - Спека та зливи. Які сюрпризи готує погода цього тижня
    9 та 10 липня в Україну прийде спека
    Фото: glavcom.ua

    До кінця тижня в Україні прогнозують до +34

    В Україні до кінця тижня синоптики прогнозують грозові дощі та спеку до +34 градусів. Про це повідомив Український гідрометцентр.

    Зокрема, 6 липня у північних та західних областях очікують невеликий короткочасний дощ та окремі грози. На решті території будуть помірні грозові дощі, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Значні дощі у вівторок очікуються у південних та східних областях.

    Температура вночі сягатиме 20 градусів, вдень – 25-30 градусів.

    У столиці цього дня буде невеликий короткочасний дощ, а температура вдень становитиме 27-29 градусів тепла, в області може сягати +30.

    7 липня синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози лише у Карпатському регіоні та місцями в центральних областях, у південній частині та південно-східних областях. Температура вночі буде 15-20 градусів, у західних, північних та східних областях місцями становитиме 12-14 градусів. Вдень у цих областях буде 27-32 градусів.

    8 липня обіцяють майже без опадів.

    Також 7 та 8 липня опадів у столичному регіоні не очікують. Вночі прогнозують 15-19 градусів, вдень – 28-32.

    Окрім того, 9 та 10 липня в Україну прийде спека: температура вночі 14-20 градусів, вдень – 30-34.

    У ці дні в Києві також не прогнозую опадів, проте обіцяють спеку до +34 градусів.

    Теги: прогноз погоди спека дощ літо
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    Спека та зливи. Які сюрпризи готує погода цього тижня