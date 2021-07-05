Не зливами єдиними. В окупованому Криму скаржаться на нову проблему

В окупованому Росією Криму після проливних дощів спостерігається велика кількість комарів

В окупованому Росією Криму після проливних дощів спостерігається велика кількість комарів

Рясні дощі спричинили в окупованому Криму ще одну проблему

В окупованому Росією Криму після проливних дощів спостерігається велика кількість комарів, особливо в центральній і північній частині півострова. Про це пише «Крим.Реалії».

Так, російська окупаційна «влада» повідомляє, що велика кількість комарів з’явилася від рясних опадів. Після минулих в червні дощів почастішали скарги на збільшення кількості комарів в різних районах півострова.

На водоймах, де відбувається виплід комарів, активно використовуються біологічні засоби боротьби з комахами, такі як бактицид, ларіоль, звітує так звана влада Криму.

Дезінфікуючий розчин розпилюють в повітрі за допомогою садових обприскувачів та інших пристроїв.

Напередодні у Бахчисарайському районі окупованого Криму через сильні зливи ввели режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, 4 липня в окупований Росією Крим повернулися сильні дощі. До обіду підтопило підвальні приміщення житлових багатоквартирних будинків у Красногвардійському районі.

У селі в Бахчисарайському районі стався схід селевого потоку. Також сталося підтоплення приватних домоволодінь у селі Куйбишеве. В результаті опадів вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка.

Як стало відомо раніше, після потужних злив у неділю 4 липня залишаються підтопленими десятки житлових будинків у ряді районів півострова, переважно в Бахчисарайському і Красногвардійському.

Нагадаємо, в червні над Кримом пройшли зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта виявилися в зоні повеней. В результаті стихії постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були виселені.

Згодом стало відомо, що внаслідок потопу в Ялті наприкінці червня травми отримали 18 осіб, одна людина загинула.

У звʼязку із стихійним лихом Україна вимагає від країни-окупанта забезпечити безперешкодний і повний доступ на територію Кримського півострова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, аби змусити РФ виконувати взяті на себе зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом.