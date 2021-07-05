Затоплена Одеса: комунальники рятують місто після нічної негоди (відео, фото)

За ніч в Одесі випало 24,4 мм опадів

Через природні катаклізми тролейбусний маршрут №8 скоротили до Хімічної вулиці, а трамвай №20 замінили маршрутками

В Одесі під час потужної зливи, яка почалася ввечері 4 липня і тривала всю ніч, випало 24,4 мм опадів. У результаті деякі вулиці міста затопило. За інформацією Одеської міськради, це півмісячна норма опадів.

Комунальники працюють в посиленому режимі, щоб розчистити забиті зливостоки.

Так, вранці підтоплені вулиці: Водопровідна, Балківська, Середньофонтанська, Армійська, Інглезі, Приморська, Мельницька, Високий провулок, а також ще кілька вулиць у центрі міста.

Через природні катаклізми тролейбусний маршрут №8 скоротили до Хімічної вулиці, а трамвай №20 замінили маршрутками.

Тим часом автомобілісти публікують відео затоплених вулиць.

Нагадаємо, 5 липня в Україні переважно мінлива хмарність та короткочасні дощі з грозами й подекуди градом. Температура коливатиметься від +13 у Карпатах до +31 на сході країни.

В Україні станом на ранок 4 липня внаслідок негоди (пориви вітру, дощ, грозу) знеструмлено 24 населених пункти.

Тим часом, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 20 населених пунктів Київської області.