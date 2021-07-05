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    Сильний вітер і величезні хвилі: шторм Ельза накрив Кубу (відео)

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    За прогнозами, після Куби Ельза вирушить до Флоридської протоки - Сильний вітер і величезні хвилі: шторм Ельза накрив Кубу (відео)

    За прогнозами, після Куби Ельза вирушить до Флоридської протоки

    Фото: Orlando Barría / EPA

    На кубі зафіксовано максимальну швидкість вітру в 100 км/год з більш сильними поривами

    Тропічний шторм Ельза дістався сходу Куби та приніс сильні пориви вітру, зливи і хвилі більше за метр. Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що зафіксовано максимальну швидкість вітру в 100 км/год з більш сильними поривами.

    «Сильний вітер і хвилі в метр і більше. Тут нікого немає. Всі знаходяться в своїх будинках або притулках, оскільки ми очікуємо, що ситуація погіршиться», – повідомив ЗМІ Вільфредо Муньос Лопес, який здає кімнати туристам на Кабо-Крус.

    Місцеві синоптики попереджають, що сильні дощі йтимуть кілька днів. Найсильніші опади очікуються в центральній і західній Кубі.

    Очікується, що шторм принесе на Кубу від 13 до 25 см дощу, а в деяких районах випаде до 38 см опадів. Це може призвести до значних повеней та зсувів.

    Також прогнозується, що південне узбережжя Куби отримає штормовий приплив висотою до 1,5 м. Крім того, можуть виникнути торнадо.

    За прогнозами, після Куби Ельза вирушить до Флоридської протоки.

    До слова, курортний Бердянськ накрила негода (відео).

    Нагадаємо, Івано-Франківськ оговтується від потужної зливи, яка накрила місто та область. Дощ супроводжував сильний вітер. Стихія вирує у регіоні вже другий день поспіль.

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    Теги: стихійні лиха Куба шторм вітер негода дощ
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    Сильний вітер і величезні хвилі: шторм Ельза накрив Кубу (відео)