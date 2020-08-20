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    Спеку в Україні сьогодні розбавлять грозові дощі

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    Дощі і грози можливі лише на заході країни та на Житомирщині. - Спеку в Україні сьогодні розбавлять грозові дощі
    Дощі і грози можливі лише на заході країни та на Житомирщині.

    Синоптики попередили про грози 20 серпня у західних областях (I рівень небезпечності, жовтий)

    В Україні у четвер, 20 серпня, очікується спекотна погода, на півдні до 35°. Короткочасні дощі і грози можливі лише на заході країни та на Житомирщині.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру..

    «У західних областях короткочасні дощі, грози; вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. На решті території без опадів, лише на Житомирщині вдень невеликий короткочасний дощ; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 27-32°, на півдні до 35°», – зазначається у повідомленні.

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    Також синоптики попередили про грози 20 серпня у західних областях (I рівень небезпечності, жовтий) та надзвичайний рівень пожежної небезпеки по всій країні, за винятком західних регіонів.

    У Києві сьогодні без опадів, температура вночі 16-18°, вдень 30-32°.

    Нагадаємо, у Луцьку в результаті зливи 18 серпня затопило вулиці і повалило дерева.

    До слова, синоптик розповіла, якою буде погода на День Незалежності.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр вітер дощ
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