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    Події в Україні

    Затоплені вулиці і повалені дерева: Луцьк накрила потужна злива

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    Від надмірної кількості опадів затопило окремі вулиці міста - Затоплені вулиці і повалені дерева: Луцьк накрила потужна злива
    Від надмірної кількості опадів затопило окремі вулиці міста
    Фото: Волинські новини

    Під час негоди і зливи деякі луцькі вулиці традиційно затопило

    У Луцьку в результаті зливи 18 серпня затопило вулиці і повалило дерева.

    Про це повідомляють «Волинські новини».

    Зазначається, що близько 15-ї години над містом зібралися хмари, почалися пориви вітру. Від надмірної кількості опадів затопило окремі вулиці міста.

    В районі вулиці Конякіна, традиційно, розлилася велика калюжа. Не обійшлося без потопу і на вулиці Кравчука. Уже традиційно під час великого дощу вода блокує виїзд на вулицю.

    Також на вулиці Грабовського дерево звалилося прямо на проїжджу частину.

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    Затоплені вулиці і повалені дерева: Луцьк накрила потужна злива
    Затоплені вулиці і повалені дерева: Луцьк накрила потужна злива
    Затоплені вулиці і повалені дерева: Луцьк накрила потужна злива
    Затоплені вулиці і повалені дерева: Луцьк накрила потужна злива
    Затоплені вулиці і повалені дерева: Луцьк накрила потужна злива
    Затоплені вулиці і повалені дерева: Луцьк накрила потужна злива
    Затоплені вулиці і повалені дерева: Луцьк накрила потужна злива
    Затоплені вулиці і повалені дерева: Луцьк накрила потужна злива

    До слова, синоптик розповіла, якою буде погода на День Незалежності.

    Луцьк вулиця негода дощ
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