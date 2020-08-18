Затоплені вулиці і повалені дерева: Луцьк накрила потужна злива



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Від надмірної кількості опадів затопило окремі вулиці міста Фото: Волинські новини

Під час негоди і зливи деякі луцькі вулиці традиційно затопило

У Луцьку в результаті зливи 18 серпня затопило вулиці і повалило дерева.

Про це повідомляють «Волинські новини».

Зазначається, що близько 15-ї години над містом зібралися хмари, почалися пориви вітру. Від надмірної кількості опадів затопило окремі вулиці міста.

В районі вулиці Конякіна, традиційно, розлилася велика калюжа. Не обійшлося без потопу і на вулиці Кравчука. Уже традиційно під час великого дощу вода блокує виїзд на вулицю.

Також на вулиці Грабовського дерево звалилося прямо на проїжджу частину.

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