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    Суспільство

    Синоптик розповіла, якою буде погода на День Незалежності

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    Температура повітря підніматиметься вдень до +32 градусів - Синоптик розповіла, якою буде погода на День Незалежності
    Температура повітря підніматиметься вдень до +32 градусів

    Погода на День Незалежності буде спекотною і в західних областях з грозовими дощами

    В Україні на День Незалежності, 24 серпня, очікується спекотна погода з грозовими дощами на деяких територіях. Такий прогноз погоди на найближчі дні розповіла Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «Попередній прогноз на День Незалежності України: у більшості областей переважно сухо та спекотно, +27+32 градуси, лише в західних областях пройдуть грозові дощі та буде свіжіше, +22+27 градусів», - розповіла Діденко.

    Також синоптик оприлюднила прогноз на 19 серпня

    «На Спаса над західною частиною України розташується локальний циклончик Ingrid і зумовить там грозові дощі, при грозах можливе шквалисте посилення вітру», - повідомила Діденко.

    Синоптик додала, що на решті територій буде антициклон Emil, який втримає суху погоду.

    Вітер у середу буде південний, невеликий чи помірний.

    «Температура повітря залишатиметься високою, +27+32 градуси, в західних областях, особливо в прикарпатських, очікується завтра +21+25 градусів», - відзначила синоптик.

    У Києві завтра, 19 серпня буде сонячно сухо та спекотно. Температура в столиці близько +30 градусів. Послаблення спеки та періодичні локальні дощі ймовірні в столиці в п'ятницю, 21 серпня.

    Як повідомлялося, День Незалежності українці відзначатимуть три дні.

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