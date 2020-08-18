Синоптик розповіла, якою буде погода на День Незалежності



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Температура повітря підніматиметься вдень до +32 градусів

Погода на День Незалежності буде спекотною і в західних областях з грозовими дощами

В Україні на День Незалежності, 24 серпня, очікується спекотна погода з грозовими дощами на деяких територіях. Такий прогноз погоди на найближчі дні розповіла Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Попередній прогноз на День Незалежності України: у більшості областей переважно сухо та спекотно, +27+32 градуси, лише в західних областях пройдуть грозові дощі та буде свіжіше, +22+27 градусів», - розповіла Діденко.

Також синоптик оприлюднила прогноз на 19 серпня

«На Спаса над західною частиною України розташується локальний циклончик Ingrid і зумовить там грозові дощі, при грозах можливе шквалисте посилення вітру», - повідомила Діденко.

Синоптик додала, що на решті територій буде антициклон Emil, який втримає суху погоду.

Вітер у середу буде південний, невеликий чи помірний.

«Температура повітря залишатиметься високою, +27+32 градуси, в західних областях, особливо в прикарпатських, очікується завтра +21+25 градусів», - відзначила синоптик.

У Києві завтра, 19 серпня буде сонячно сухо та спекотно. Температура в столиці близько +30 градусів. Послаблення спеки та періодичні локальні дощі ймовірні в столиці в п'ятницю, 21 серпня.

Як повідомлялося, День Незалежності українці відзначатимуть три дні.