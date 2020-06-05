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    Списаний із ВМС морський танкер «Фастів» ліг на борт у порту Очаків

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    <p>Морський танкер &laquo;Фастів&raquo; був&nbsp;виключений зі складу ВМС України у 2019 році</p> - Списаний із ВМС морський танкер «Фастів» ліг на борт у порту Очаків

    Морський танкер «Фастів» був виключений зі складу ВМС України у 2019 році

    Загрози судноплавству та екологічній безпеці немає, запевняють у ВМС

    Сьогодні, 5 червня, колишній морський танкер ВМСУ «Фастів» (U760) внаслідок розгерметизації корпусу ліг на борт у порту Очаків. Наразі загрози судноплавству та екологічній безпеці немає.

    Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських Сил України.

    Морський танкер «Фастів» був виключений зі складу ВМС Збройних сил України наказом міністерства оборони у 2019 році у зв’язку з неможливістю використання за призначенням внаслідок закінчення встановленого строку служби і втрати тактико-технічних характеристик, відновлення яких економічно недоцільне.

    У подальшому судно було відбуксировано до місця утилізації та підготовлено до проведення утилізаційних робіт.

    До слова, минулого місяця фрегат «Гетьман Сагайдачний» провів стрільби у Чорному морі.

    Миколаївщина корабель аварія порт ВМС
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