Вкрали технології? Росія «клонує» українські двигуни



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Корабель «Адмірал Головко» проекту 22350, спущений в травні на воду, був оснащений установкою, розробленою з використанням технічної документації, отриманої Росією від України - ЗМІ

Росія витратила на банальне копіювання українського ВМД кілька років і це підноситься як велике досягнення, - український військовий портал

Росія перебільшує власні досягнення у створенні рухових установок для фрегатів проекту 22350, клонуючи і привласнюючи собі українські розробки. Про це пише Defense Express.

Український військовий портал звернув увагу на те, що інформація, представлена в травні російським телеканалом «Зірка», згідно з якою корабель «Адмірал Головко» проекту 22350 отримав «повністю російську силову установку», далека від реальності.

За даними Defense Express, спущений в травні на воду фрегат міг взагалі не отримати двигун або був оснащений установкою, розробленою з використанням технічної документації, отриманої Росією від України. «Силова установка, створювана в РФ для цього проекту, фактично є копією тієї, що вироблялася на Україні, а не чимось передовим, створеним в Росії», - зазначає агентство.

Головна енергетична установка корабля проекту 22350 включає, зокрема, чотири компонента – два з яких - газотурбінний двигун (ГТД) М90ФР та редуктор РО55Р виготовлені українською компанією «Зоря - Машпроект».

Defense Express також зазначає, що в 2013 році Росія отримала від України всі комплектуючі тільки для будівництва перших двох кораблів проекту 22350. Обладнання для третього фрегата також було виготовлено, але після обмеження військово-технічного співробітництва між країнами через приєднання Криму до Росії в 2014 році поставки скасували. З цієї причини в Росії почали створення аналогів українських М90ФР (до Рибінська «Сатурні») і РО55Р (на заводі «Зірка»).

Агентство нагадує, що газотурбінний двигун був розроблений «Сатурном» ще в 2008 році спільно з «Зоря - Машпроект». «Фактично російська сторона володіла як мінімум повним комплектом технічної документації на українську газову турбіну, яка серійно вироблялася у Миколаєві», - пише Defense Express.

До вказаного часу на російському підприємстві вже «була підготовлена відповідна база для виробництва, обслуговування і забезпечення експлуатації корабельних газотурбінних двигунів». «І навіть за таких, можна сказати, «тепличних» умов у Рибінську ще кілька років витратили на організацію банального копіювання українського ВМД, і це підноситься як велике досягнення», - пише агентство.

Defense Express нагадує, що М90 створили в Миколаєві ще в 1985 році, а випробування такого ВМД завершилися в 1989 році, «тобто більше 30 років тому». Агентство звертає увагу на те, що «російські аналоги-копії М90ФР» поки не можна вважати повноцінними серійними виробами через невелику кількість виготовлених зразків, а відсутність відповідних випробувань в корабельних умовах не дозволяють зробити висновки про їх перевагу над українським оригіналом.

У липні 2019 року видання The Drive написало, що головний фрегат «Адмірал Горшков» проекту 22350 є найсучаснішим російським бойовим кораблем, проте не відправляється в далеке плавання без буксирувальної техніки, що оголює проблеми ВМФ Росії.

У вересні 2018 року генеральний директор «Північної верфі» Ігор Пономарьов заявив, що тільки четвертий російський фрегат проекту 22350 отримає повністю російську силову установку, на відміну від попередніх йому трьох кораблів, що обладнані турбінами українського виробництва.

У травні 2016 року віце-президент з військового кораблебудування Об'єднаної суднобудівної корпорації Ігор Пономарьов повідомив, що Росія повністю отримала від України після загострення взаємин в березні 2014 року обладнання для перших двох фрегатів і частково - для третього.

На сьогодні ВМФ Росії має в своєму розпорядженні один («Адмірал Горшков») фрегат проекту 22350, другий корабель ( «Адмірал Касатонов») завершує випробування. Всього заплановано побудувати вісім кораблів проекту 22350.