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    «Списки готуються»: РНБО збирається на засідання, де запровадить нові санкції

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    До порядку денного РНБО увійдуть питання з національної безпеки, НАТО і санкційної політики - «Списки готуються»: РНБО збирається на засідання, де запровадить нові санкції
    До порядку денного РНБО увійдуть питання з національної безпеки, НАТО і санкційної політики
    Фото: president.gov.ua

    Засідання РНБО вперше відбудеться не у Києві

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що в п'ятницю, 16 липня, відбудеться чергове засідання РНБО. Воно вперше пройде не в Києві.

    «На цю п'ятницю Володимир Зеленський прийняв рішення про проведення засідання РНБО. Воно буде проведено в одному з обласних центрів, де саме – стане відомо завтра. Порядок денний вже складений президентом. Це буде перше виїзне засідання РНБО, яке відбуватиметься безпосередньо в регіоні», – заявив Данілов на брифінгу 12 липня..

    За його словами, на засіданні розглянуть питання, які стосуватимуться регіону, де відбудуться збори.

    «Розглядатимуться питання безпосередньо цього регіону і питання, які актуальні сьогодні з нашої країни. До порядку денного увійдуть питання з національної безпеки, НАТО і санкційної політики», – додав секретар РНБО.

    Відомо, що Радбез розгляне питання введення нових санкцій. За словами Данілова, наразі над списками працюють відповідні українські відомства.

    «Чи будуть введені санкції в цю п'ятницю? Санкційне питання на цьому тижні буде розглядатися. Я не можу сказати, хто там буде, але зараз відповідні відомства вже формують списки», – сказав він.

    Раніше повідомлялося, що уряд України схвалив введення санкцій проти Білорусі. Протягом місяця санкційний список передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

    Теги: РНБО санкції політика Володимир Зеленський Україна Олексій Данілов
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    «Списки готуються»: РНБО збирається на засідання, де запровадить нові санкції