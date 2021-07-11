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    Правоохоронці не виявили діяльності на автозаправках Glusco

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    Фіскальна служба перевірила 106 АЗС мережі Glusco - Правоохоронці не виявили діяльності на автозаправках Glusco
    Фіскальна служба перевірила 106 АЗС мережі Glusco
    Фото з відкритих джерел

    Мережа, яку повʼязують з Віктором Медведчуком, продовжує перебувати під санкціями

    У ході перевірки 106 автозаправних станцій повʼязаної з Віктором Медведчуком мережі АЗС Glusco в 15 регіонах України правоохоронці не зафіксували комерційної діяльності. Про це повідомляє пресслужба Державнох фіскальної служби України.

    «За результатами огляду правоохоронці встановили та зафіксували відсутність діяльності АЗС. Доступ до заправних колонок обмежений. У разі встановлення будь-які неправомірні дії зі сторони порушників будуть оцінені належним чином», – йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, у березні ДФС спільно з СБУ провели близько 140 обшуків в мережі Glusco. Встановлено, що деякі компанії організували незаконну схему з ввезення в Україну нафтопродуктів (в тому числі з РФ).

    5 липня ЗМІ поширили інформацію, що ряд автозаправних станцій Glusco відновили роботу, проте фірмова символіка компанії на заправках закрита.

    Окрім того, напередодні низка українських медіа з посиланням на власні джерела повідомили, що азербайджанська компанія Socar нібито купляє мережу АЗС Glusco, яку пов'язують з підсанкційним нардепом.

    Після цього секретар РНБО Олексій Данілов заперечив продаж АЗС Медведчука.

    Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. На початку березня на об'єктах мережі АЗС Glusco провели низку обшуків у кримінальній справі про ухилення від сплати податків.

    Нагадаємо, навесні у кількох містах України пройшли акції що супроводжувалися блокуванням скандальної мережі автозаправок Glusco.

    Читайте також: Медведчуку закрутили краник. Що відбувається із заправками Glusco

    Теги: Віктор Медведчук ДФС ЗМІ СБУ РНБО санкції АЗС Олексій Данілов
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    Правоохоронці не виявили діяльності на автозаправках Glusco