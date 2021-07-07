Санкції проти Білорусі: уряд України схвалив, але остаточне рішення за РНБО

Проєкт постанови було схвалено без обговорення

Уряд України схвалив введення санкцій проти Білорусі. Протягом місяця санкційний список передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це стало відомо на засіданні Кабінету міністрів.

Зазначимо, проєкт постанови було схвалено без обговорення, тому на засіданні Кабінету міністрів не озвучили нові подробиці. У матеріалах на сайті уряду санкційного списку немає.

Українська сторона має намір ввести санкції з урахуванням рішень Ради ЄС про обмежувальні заходи проти причетних до фальсифікації виборів президента Білорусі в 2020 році.

Київ готує санкції через порушення прав людини в Білорусі, репресії і насильницьке придушення мирних протестів, тортури, а також незаконні затримання, в тому числі, громадян України. Згідно з постановою, санкції проти Білорусі відповідають вимогам захисту національних інтересів України.

У серпні 2020 року Європейський союз ввів вже чотири пакети санкцій проти Білорусі, в тому числі секторальні, які торкнуться експорту основних видів білоруської продукції.

Крім того, під персональними санкціями ЄС знаходиться керівництво силових відомств країни, нелегітимний президент Олександр Лукашенко та інші.

Нагадаємо, Лукашенко пригрозив закрити територію країни для вантажного транзиту у відповідь на нові санкції Заходу.

Зокрема він заявив, що якщо будуть нові етапи санкцій, країна закриє транзит, пересування для вантажного й легкового транспорту.

Лукашенко сказав про можливе закриття транзиту в контексті докорів щодо невиконання положень Угоди про реадмісію (прийняти назад громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї з договірних сторін).

«…А якщо будете нагнітати обстановку відповідну проти Білорусі новими етапами санкцій – то будете об'їжджати по Північному полюсу і через Середземне море. Поки що в умовах пандемії ми поводимося по-людськи в плані транзиту, пересування вантажного, легкового транспорту і так далі», – заявив Лукашенко.

Раніше США заявили, що покарають Білорусь через закриття кордону з Україною

Як повідомлялося, уряд Литви оголосив режим екстремальної ситуації в країні на державному рівні у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі. Наразі для нелегальних мігрантів обладнано 835 місць для розселення, з них зайнято близько 500.