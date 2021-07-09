  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Печерський суд випустив із СІЗО «злодія в законі» Умку

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сергія Олійника на прізвисько Умка відпустили під нічний домашній арешт - Печерський суд випустив із СІЗО «злодія в законі» Умку
    Сергія Олійника на прізвисько Умка відпустили під нічний домашній арешт
    Фото: detective-info

    У прокуратурі пообіцяли оскаржити рішення Печерського суду

    Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід «злодію в законі» Сергію Олійнику, відомому в кримінальних колах як Умка. Безальтернативне тримання під вартою замінили нічним домашнім арештом. У прокуратурі пообіцяли оскаржити це рішення в апеляції.

    «Прокурорами Офісу генерального прокурора підготовлено апеляційну скаргу на рішення суду про зміну запобіжного заходу особі, яка підозрюється в розповсюдженні злочинного впливу в суспільстві в статусі «злодія в законі» на прізвисько Умка (ч. 3 ст. 255-1 КК України)», – йдеться в заяві прокуратури, поширеній увечері в п'ятницю, 9 липня.

    На сайті Detective-Info опубліковано фотокопію ухвали, винесеної суддею Сергієм Вовком. Він санкціонував звільнення Умки з-під варти, зобов'язав його перебувати вдома з 22:00 до 7:00, а також поклав ще ряд процесуальних зобов'язань.

    Згідно з документом, клопотання в інтересах підозрюваного подав адвокат Юрій Іващенко. За даними ресурсу Opendatabot, Іващенко пов'язаний із заступником голови Офісу президента Андрієм Смирновим. У 2014 році вони захищали ексміністра юстиції часів Януковича Олену Лукаш, а в 2019 році Іващенко став директором адвокатської компанії «Призма», яку до отримання посади на Банковій очолював Смирнов.

    20 травня поліція провела гучне затримання «злодіїв у законі» Сергія Олійника і Лашу Джачвліані, відомих як Умка і Лаша Сван. В ході обшуків у них вилучили понад 3 млн доларів «общака», коштовності і зброю з боєприпасами. Обох «злодіїв» взяли на 60 діб під варту без права внесення застави.

    14 травня РНБО ввела безстрокові санкції проти 557 злодіїв у законі 111 іноземних кримінальних авторитетів. До списку потрапили Умка і Лаша Сван.

    Санкції передбачають такі заходи:

    • Блокування активів.
    • Заборона в'їзду в Україну.
    • Відмова в наданні або скасування візи, посвідки на тимчасове або постійне проживання, дозволу на імміграцію.
    • Відмова у продовженні строку перебування в Україні.
    • Неможливість придбання ними громадянства України.
    • Примусове видворення.

    Умка, коронований у 2014 році, та Лаша Сван, «злодій в законі» з 1995-го, здобули свої високі «звання» від топ-представників російського кримінального світу. Вони контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

    Теги: прокуратура суд РНБО санкції адвокат злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Печерський суд випустив із СІЗО «злодія в законі» Умку