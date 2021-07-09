Печерський суд випустив із СІЗО «злодія в законі» Умку

У прокуратурі пообіцяли оскаржити рішення Печерського суду

Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід «злодію в законі» Сергію Олійнику, відомому в кримінальних колах як Умка. Безальтернативне тримання під вартою замінили нічним домашнім арештом. У прокуратурі пообіцяли оскаржити це рішення в апеляції.

«Прокурорами Офісу генерального прокурора підготовлено апеляційну скаргу на рішення суду про зміну запобіжного заходу особі, яка підозрюється в розповсюдженні злочинного впливу в суспільстві в статусі «злодія в законі» на прізвисько Умка (ч. 3 ст. 255-1 КК України)», – йдеться в заяві прокуратури, поширеній увечері в п'ятницю, 9 липня.

На сайті Detective-Info опубліковано фотокопію ухвали, винесеної суддею Сергієм Вовком. Він санкціонував звільнення Умки з-під варти, зобов'язав його перебувати вдома з 22:00 до 7:00, а також поклав ще ряд процесуальних зобов'язань.

Згідно з документом, клопотання в інтересах підозрюваного подав адвокат Юрій Іващенко. За даними ресурсу Opendatabot, Іващенко пов'язаний із заступником голови Офісу президента Андрієм Смирновим. У 2014 році вони захищали ексміністра юстиції часів Януковича Олену Лукаш, а в 2019 році Іващенко став директором адвокатської компанії «Призма», яку до отримання посади на Банковій очолював Смирнов.

20 травня поліція провела гучне затримання «злодіїв у законі» Сергія Олійника і Лашу Джачвліані, відомих як Умка і Лаша Сван. В ході обшуків у них вилучили понад 3 млн доларів «общака», коштовності і зброю з боєприпасами. Обох «злодіїв» взяли на 60 діб під варту без права внесення застави.

14 травня РНБО ввела безстрокові санкції проти 557 злодіїв у законі 111 іноземних кримінальних авторитетів. До списку потрапили Умка і Лаша Сван.

Санкції передбачають такі заходи:

Блокування активів.

Заборона в'їзду в Україну.

Відмова в наданні або скасування візи, посвідки на тимчасове або постійне проживання, дозволу на імміграцію.

Відмова у продовженні строку перебування в Україні.

Неможливість придбання ними громадянства України.

Примусове видворення.

Умка, коронований у 2014 році, та Лаша Сван, «злодій в законі» з 1995-го, здобули свої високі «звання» від топ-представників російського кримінального світу. Вони контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.