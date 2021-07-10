Автозаправки Медведчука продовжують перебувати під санкціями – РНБО

Данілов спростував повідомлення щодо продажу мережі АЗС Glusco

Інформація щодо продажу мережі автозаправних станцій, повʼязаних з лідером «Опозиційної платформи – За життя» не відповідає дійсності. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook.

«Введені санкції щодо Медведчука діють в повному обсязі. Інформація, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ про нібито ослаблення санкційного режиму щодо Медведчука і його активів або те, що «санкції не працюють», – свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, яка не відповідає дійсності», – зазначив він.

За його словами, поширена окремими ЗМІ інформація про нібито продаж мережі АЗС, яка належить Медведчуку, теж неправдива.

ТОВ «Глуско Україна» є дочірньою компанією швейцарської Glusco Energy SA, яка входить до групи Proton Energy Group S.A. Роздрібна мережа в Україні нараховує 110 автозаправних комплексів та 89 пунктів заправки газом в 13 областях України. Раніше автозаправки працювали під брендами «Роснафти» – ТНК та «Золотий гепард».

Зазначимо, напередодні низка українських медіа з посиланням на джерела поширили інформацію про те, що азербайджанська компанія Socar нібито купляє мережу АЗС Glusco, яку пов'язують з підсанкційним нардепом.

Варто згадати, що на початку березня на об'єктах мережі АЗС Glusco провели низку обшуків у кримінальній справі про ухилення від сплати податків. Після цього вона фактично припинила свою роботу.

Нагадаємо, навесні у кількох містах України пройшли акції щодо блокування скандальної мережі автозаправок Glusco.

Також у Києві 24 березня Нацкорпус блокував заправки, пов’язані з Медведчуком.

Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Зокрема, під санкціями України перебуває Новошахтинський завод нафтопродуктів, який належить Оксані Марченко. Журналісти «Схем» раніше повідомили, що завод постачає нафту в США й окупований Крим.

Журналісти також з'ясували, що Медведчук та Козак під час захоплення Криму отримали нафтовий бізнес у Росії за безцінь.

5 липня стало відомо про те, що ряд АЗС Glusco відновили роботу, проте фірмова символіка компанії на заправках закрита.