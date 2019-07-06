Співачка Лоліта виступить в окупованому Донецьку (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співачка Лоліта Мілявська

Компанію Лоліті Мілявській складе співак Денис Клявер

Лоліта Мілявська, відома естрадна співачка, якій СБУ заборонила в'їжджати в Україну, зібралася відвідати окупований Донецьк і виступити там на концерті, який буде присвячений Дню сім'ї, любові і вірності. На окупованих територіях Донбасу з'явилися афіші з її іменем. Також там зазначається ім'я іншого музиканта – Дениса Клявера.

Наголошується, що концерт буде безкоштовний і присвячений Дню сім'ї, любові і вірності. Захід заплановано на 8 липня в центрі Донецька, хоча раніше вказувалося, що концерт пройде 6 липня.

Переглянути цей допис в Instagram Всем доброе утро по дороге в Донецк Допис, поширений Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 5 Лип 2019 р. о 9:14 PDT

Лоліта Мілявська – російська співачка, яка народилася в Україні, місті Мукачево Закарпатської області. Освіту вона отримала в Тамбові, але після цього повернулася в Україну, де кілька років жила і працювала. Під час розвитку своєї сценічної кар'єри вона поїхала в Москву.

Її дочка Єва виросла в Києві і проживала з мамою співачки, а в 2018 році дівчинка поїхала навчатися у Польщу. Два роки тому розгорівся скандал через те, що Мілявська не змогла потрапити на випускний дочки, оскільки у квітні 2017 року Лоліті заборонили в'їзд в Україну через її концерти в окупованій Керчі у 2015 році. Співачка звинуватила Службу безпеки України, що та змушує її забути українську мову.

Мілявська також звинуватила працівників спецслужби в тому, що ті розлучають родини і побажала їм погано закінчити життя. «Розлучаєте людей, розлучаєте родини, робите все можливе, щоб було мирне існування. А в мене око «хороше», мене хто образить, потім закінчує життя погано, чого вам і бажаю», – сказала вона.

Денис Клявер – російський виконавець, екс-учасник популярного дуету "Чай вдвоем". Після розпаду дуету веде сольну діяльність.