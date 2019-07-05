ЦВК скасувала реєстрацію Рената Кузьміна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ренат Кузьмін

В основі постанови лист СБУ про неперебування в межах України починаючи з 2014 року

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію колишнього першого заступника генпрокурора часів президента Віктора Януковича Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати від партії «Опозиційна платформа - За життя» в багатомандатному виборчому окрузі.

Відповідне рішення ухвалено за засіданні ЦВК.

В основі постанови лист СБУ про не перебування в межах України починаючи з 2014 року.

Таким чином, Кузьмін не дотримався законодавчої вимоги про проживання на території України протягом останніх п'яти років перед днем виборів, що є підставою для скасування його реєстрації.

Нагадаємо, що Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно екс-прокурора Рената Кузьміна за підозрою у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 364, 366, 197-1, 538, 209 КК України. Зокрема, розслідується самовільне протиправне захоплення державної земельної ділянки рекреаційного призначення площею 1,0457 га на території ДП «Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами АП України у Києві, самовільне незаконне будівництво житлового будинку площею 1068 м кв та прилеглих споруд на цій ділянці, а також умисні дії з приховування вчинених злочинів та легалізації наведеного незаконно одержаного нерухомого майна.

У 2016 році суд арештував маєток Кузьміна (житловий будинок загальною площею 1068 кв м з підвалами, навісами і гаражем на 142 кв м, розташований на вул. Вишгородській, 150 (Межигірське лісництво).

З 20 червня 2014 року Ренат Кузьмін перебуває у всеукраїнському розшуку і суд дав дозвіл на його затримання з метою приводу. Водночас Кузьмін відомий як адвокат матері вбитого журналіста Олеся Бузини.

Як відомо, у 2010-2013 роках Ренат Кузьмін працював першим заступником генпрокурора.

Під керівництвом Рената Кузьміна були направлені до суду справи що колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка за ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 365 КК України, ч. 1 ст. 367 КК України, колишнього заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія Філіпчука за ч. 3 ст. 365 КК України, колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко за ч. 3 ст. 365 КК України.

Також Кузьмін порушив кримінальну справу щодо колишнього президента України Леоніда Кучми за фактом перевищення влади і службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки щодо охоронюваних законом прав та інтересів громадян Георгія Ґонґадзе та Олексія Подольського, за ч. 3 ст. 166 КК України (в редакції КК України 1960 року).

Раніше Генеральна прокуратура України з моменту старту виборчої кампанії на запит Центральної виборчої комісії надала вичерпну інформацію про колишніх високопосадовців Андрія Клюєва та Рената Кузьміна.

Нагадаємо, що 3 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію у народні депутати чиновника часів Януковича Андрія Клюєва. За інформацією державних і правоохоронних органів, тривалість перебування Клюєва за межами України становила 9 днів у період з 1 до 11 січня 2014 року, додаткових відомостей стосовно перетину державного кордону України з 1 січня 2014 року не виявлено.

3 липня Центральна виборча комісія скасувала і реєстрацію кандидатом у депутати блогера Анатолія Шарія.

Читайте також: