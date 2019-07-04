«Яндекс» та «ВКонтакте» видалили усю музику Ніно Катамадзе через її заяви про Росію



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«Росія - окупант, Путін - наш спільний ворог!» - наголосила Ніно Катамадзе

Раніше співачка заявила, що більше не виступатиме у Росії

Альбоми та сингли грузинської джазової співачки Ніно Катамадзе видалені з російських медіаплеєрів iTunes, Google Play Music, а також з «Яндекс.Музики» і «ВКонтакте», пише «Грузія Online».

Як передає AZE.az, про це пише Рамблер. Їх раніше можна було знайти в медіаплеєрах, але прослуховування в Росії було заборонено. Пізніше на сервісах залишилося тільки декілька композицій.

Варто нагадати, що грузинська співачка Ніно Катамадзе оголосила, що більше не буде виступати в Росії, оскільки вважає її окупантом. Про це Катамадзе написала в неділю на своїй сторінці в Facebook, висловивши також підтримку протестуючим в Тбілісі.

«Найважчий день в моєму житті — 20 червня (день початку протестів в Грузії), а найважчий концерт — 22 червня», — написала співачка. «Я сказала це на концерті і хочу сказати вам — це був останній мій виступ в Росії!», — написала Катамадзе.

Увечері 20 червня в Тбілісі понад 5 тисяч осіб зібралися на антиросійський мітинг, щоб висловити протест проти дій депутата Держдуми РФ від КПРФ Сергія Гаврилова на відкритті сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я. Учасники акції вимагали відставки міністра внутрішніх справ, голови парламенту і голови Служби держбезпеки.

Влада відмовилася виконати ці вимоги, і ближче до опівночі учасники мітингу спробували прорватися в будівлю парламенту. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Пізніше проти демонстрантів було мобілізовано спецназ і задіяно водомети. У відповідь учасники акції кидали в правоохоронців каміння і палиці.

Вже 21 червня поліція Тбілісі завершила операцію з розгону протестувальників. За даними ЗМІ, внаслідок сутичок постраждали близько 240 осіб. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі на своїй сторінці у Facebook наголосила, що протести, які пройшли напередодні ввечері біля парламенту Тбілісі, організовані РФ і будуть Росії тільки на користь.

25 червня головою парламенту Грузії обрали Арчила Талаквадзе замість Іраклія Кобахідзе, який подав у відставку 21 червня після масової антиросійської акції і жорстокого розгону демонстрантів.