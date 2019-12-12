У Києві посилять заходи з пожежної безпеки на новорічні та різдвяні свята



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Мер Києва дав доручення структурним підрозділам невідкладно вжити належні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на об'єктах масового перебування людей

Заходи покликані запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, які можуть нести загрозу здоров'ю і життю людей

На час проведення масових заходів напередодні та під час святкування новорічних та різдвяних свят в Києві посилять заходи з пожежної безпеки.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«Мер столиці дав доручення відповідним структурним підрозділам невідкладно вжити належні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на об'єктах масового перебування людей: торгово-розважальні центри та культурно-розважальні заклади. В тому числі, в установах соціальної сфери, а саме: навчальних закладах, установах охорони здоров'я, культури, інших», - заявив він.

За словами Поворозника, вищевказані заходи покликані запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, які можуть нести загрозу здоров'ю і життю людей.

Як повідомлялося, 18 грудня у приміщенні Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва відбудеться театральна вистава «Фабрика Санти» для дітей, які потребують особливої уваги та допомоги.

Дивіться також програму новорічних та різдвяних заходів у Києві.