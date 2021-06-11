Співробітник Луцького прикордонного загону погорів на «євробляхах»
На Волині викрили масштабну схему з ввезення в Україну «євроблях»
За кожне «оформлене» авто прикордонник брав 600 доларів США
Начальника одного з підрозділів Луцького прикордонного загону викрито на організації афери з «євробляхами». Слідчі Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби вже повідомили йому про підозру. Як з’ясувалося прикордонник брав хабарі з громадян України та іноземців за ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Встановлено, що прикордонник розробив схему отримання хабарів за допомогу з митним оформленням автомобілів у режимі тимчасового ввезення без відповідних підстав та документів. За кожне «оформлене» авто він брав 600 доларів США.
Слідчі ДБР задокументували численні факти отримання прикордонником неправомірної вигоди.
Начальнику підрозділу повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).
У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Перевіряється інформація щодо причетності до схеми інших посадовців.
Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.
Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада України спростила розмитнення «євроблях». Авто має відповідати екологічним стандартам не менше «Євро2» та не походити з країни-агресора.Крім того Розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп).