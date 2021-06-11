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    Співробітник Луцького прикордонного загону погорів на «євробляхах»

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    На Волині викрили масштабну схему з ввезення в Україну &laquo;євроблях&raquo; - Співробітник Луцького прикордонного загону погорів на «євробляхах»

    На Волині викрили масштабну схему з ввезення в Україну «євроблях»

    Фото:ДБР

    За кожне «оформлене» авто прикордонник брав 600 доларів США

    Начальника одного з підрозділів Луцького прикордонного загону викрито на організації афери з «євробляхами». Слідчі Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби вже повідомили йому про підозру. Як з’ясувалося прикордонник брав хабарі з громадян України та іноземців за ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

    Встановлено, що прикордонник розробив схему отримання хабарів за допомогу з митним оформленням автомобілів у режимі тимчасового ввезення без відповідних підстав та документів. За кожне «оформлене» авто він брав 600 доларів США.

    Слідчі ДБР задокументували численні факти отримання прикордонником неправомірної вигоди.

    Фото: ДБР
    Фото: ДБР

    Начальнику підрозділу повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).

    У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

    Перевіряється інформація щодо причетності до схеми інших посадовців.

    Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

    Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада України спростила розмитнення «євроблях». Авто має відповідати екологічним стандартам не менше «Євро2» та не походити з країни-агресора.Крім того Розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп).

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    Теги: СБУ автомобіль Луцьк Державне бюро розслідувань євробляхери
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    Співробітник Луцького прикордонного загону погорів на «євробляхах»