Співробітник Луцького прикордонного загону погорів на «євробляхах»

На Волині викрили масштабну схему з ввезення в Україну «євроблях»

За кожне «оформлене» авто прикордонник брав 600 доларів США

Начальника одного з підрозділів Луцького прикордонного загону викрито на організації афери з «євробляхами». Слідчі Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби вже повідомили йому про підозру. Як з’ясувалося прикордонник брав хабарі з громадян України та іноземців за ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що прикордонник розробив схему отримання хабарів за допомогу з митним оформленням автомобілів у режимі тимчасового ввезення без відповідних підстав та документів. За кожне «оформлене» авто він брав 600 доларів США.

Слідчі ДБР задокументували численні факти отримання прикордонником неправомірної вигоди.

Фото: ДБР

Начальнику підрозділу повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Перевіряється інформація щодо причетності до схеми інших посадовців.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада України спростила розмитнення «євроблях». Авто має відповідати екологічним стандартам не менше «Євро2» та не походити з країни-агресора.Крім того Розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп).