ТОП-20 найдешевших автомобілів в Україні 2020
Які автомобілі у 2020 році в Україні коштують найдешевше
Скільки потрібно мати грошей в кишені, щоб в 2020 році купити в Україні дешевий автомобіль? Як показує аналіз цін, проведений «Главкомом», зібрати доведеться, як мінімум, $9 тисяч. А щоб мати більш-менш пристойний вибір, краще приготувати 12-14 тисяч доларів.
У бюджетному сегменті останнім часом активізувалася російська «Лада», яку в Україні позиціонують як один з брендів групи Renault. Також французи вдало закріпилися в «дешевому» сегменті за рахунок румунської лінійки, що випускається на заводі Dacia.
Не менш активні і їх співвітчизники – Peugeot та Citroen, у яких в арсеналі є по бюджетному седану.
Не здаються без бою й представники Узбекистану. Марка Ravon, яка випускає автомобілі спільно з американською General Motors, мала фінансові проблеми. Та деякий час не поставляла автівки до України. Але скрутні часи для компанії скінчилися. І її дилери знов на коні.
Отже, далі представлена «двадцятка» найдешевших автомобілів в Україні станом на березень 2020 року. Моделі вказані в зворотному порядку – від більшої до меншої ціни.
У рейтинг потрапили виключно легкові автомобілі, до яких також були віднесені і кросовери. А ось легкі комерційні моделі ми до уваги не приймали.
Найдешевші автомобілі в Україні: ТОП-20
* Витрати пального вказано у змішаному циклі.
20. Volkswagen Polo Sedan ($13 800)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.6
|
Потужність, к.с.
|
90
|
Крутний момент, Нм
|
155
|
Витрати пального*, л/100 км
|
5.7
|
Обсяг багажника, л.
|
460
Polo в кузові седан – найдешевша модель Volkswagen в Україні. Автомобіль був спеціально спроектований для Росії і країн Азії. Однак німці вирішили продавати його і в Україні.
Найдоступніша версія седана пропонується з 1,6-літровим бензиновим атмосферним мотором, який працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».
19. Hyundai Accent Classic ($13 500)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.4
|
Потужність, к.с.
|
100
|
Крутний момент, Нм
|
133
|
Витрати пального*, л/100 км
|
5.9
|
Обсяг багажника, л.
|
454
Accent Classic – найдешевша модель Hyundai в Україні. Приставка «Класик» в назві автомобіля означає, що перед нами Hyundai Accent в кузові попереднього – четвертого – покоління, якому вже близько 10 років.
Представники Hyundai в Україні запевняють, що Accent Classic виробляється в Кореї.
18. Chery Tiggo 3 ($13 300)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.6
|
Потужність, к.с.
|
126
|
Крутний момент, Нм
|
160
|
Витрати пального*, л/100 км
|
7.1
|
Обсяг багажника, л.
|
550
Chery – один з нечисленних китайських брендів, який вижив в Україні. Виробник робить ставку на відносно недорогі кросовери. Серед яких – компактний «паркетник» Tiggo 3.
Під капотом – безальтернативний 1,6-літровий атмосферний бензиновий мотор, який видає 126 кінських сил. Працювати агрегат може, як з 5-ступінчастою «механікою», так і з безступінчатим варіатором.
17. Jac S2 ($12 900)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.5
|
Потужність, к.с.
|
113
|
Крутний момент, Нм
|
146
|
Витрати пального*, л/100 км
|
6.5
|
Обсяг багажника, л.
|
450
Jac S2 – ще один недорогий китайський кросовер в Україні. Щоправда, за габаритами він все ж ближче до хетчбеку. Його довжина всього 4 135 міліметрів. Тобто, він коротший за малюка Nissan Juke.
З технічної точки зору вибирати ви можете тільки трансмісію: 5-ступінчасту «механіку», або варіатор. Двигун всього один – 1,5-літровий бензиновий «атмосферник».
16. Fiat Qubo ($12 700)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.4
|
Потужність, к.с.
|
77
|
Крутний момент, Нм
|
115
|
Витрати пального*, л/100 км
|
6.9
|
Обсяг багажника, л.
|
330
Fiat Qubo – недорогий пасажирський мінівен, який по місткості можна порівняти з хетчбеком. Зокрема, обсяг багажника «Кьюбо» – всього 330 літрів. Однак, якщо скласти задній ряд сидінь, то ви отримаєте:
- ідеально рівну підлогу, адже задній диван відкидається повністю вперед;
- збільшений обсяг багажного відсіку до 2 500 літрів.
Також не варто забувати, що багажник Fiat Qubo практично квадратної форми, що дозволяє використовувати простір з максимальною користю.
15. Citroen C-Elysee ($12 500)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.2
|
Потужність, к.с.
|
82
|
Крутний момент, Нм
|
117
|
Витрати пального*, л/100 км
|
4.9
|
Обсяг багажника, л.
|
506
C-Elysee – найдешевша модель Citroen в Україні. В арсеналі французів також є міський малюк C1, який міг би коштувати ще дешевше. Однак з якихось причин ця модель на український ринок не поставляється.
Один з головних плюсів Citroen C-Elysee – місткість. Обсяг багажника седана – понад 500 літрів.
14. Lada XRay ($12 400)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.6
|
Потужність, к.с.
|
106
|
Крутний момент, Нм
|
148
|
Витрати пального*, л/100 км
|
7
|
Обсяг багажника, л.
|
361
XRay – перший кросовер російської Lada. В основі автомобіля лежить B0 – платформа, розроблена концерном Renault. В Україні ця платформа добре відома по таким автомобілям, як Logan, Sandero і Duster. Власне, за великим рахунком XRay і є російською версією Renault Sandero Stepway.
Якщо вірити інформації на сайту lada.ua, з 2019 року XRay збирають в тому числі на Запорізькому автозаводі.
13. Peugeot 301 ($11 700)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.2
|
Потужність, к.с.
|
82
|
Крутний момент, Нм
|
117
|
Витрати пального*, л/100 км
|
4.9
|
Обсяг багажника, л.
|
506
З технічної точки зору Peugeot 301 – це брат-близнюк Citroen C-Elysee. Автомобілі відрізняються лише зовні. Також найдешевші версії моделей мають відмінності в оснащенні, чим і пояснюється різниця в ціні.
12. Lada Largus ($11 400)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.6
|
Потужність, к.с.
|
87
|
Крутний момент, Нм
|
140
|
Витрати пального*, л/100 км
|
8.2
|
Обсяг багажника, л.
|
560
Lada Largus – російська версія Renault Logan MCV ( «Логан» в кузові універсал). Ця модель також, судячи з даних українського сайту «Лади», збирається на Запорізькому автозаводі.
«Ларгус» пропонується з салоном для п’яти та семи пасажирів (включно з водієм).
11. Ford KA+ ($11 300)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.2
|
Потужність, к.с.
|
83
|
Крутний момент, Нм
|
115
|
Витрати пального*, л/100 км
|
6.1
|
Обсяг багажника, л.
|
257
KA+ – найдешевша модель Ford в Україні. Пропонується, як в кузові хетчбек, так і седан. На обидві версії всього одна силова установка: 1,2-літровий атмосферний бензиновий двигун, який працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».
10. FAW B30 ($11 150)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.6
|
Потужність, к.с.
|
109
|
Крутний момент, Нм
|
155
|
Витрати пального*, л/100 км
|
6.7
|
Обсяг багажника, л.
|
480
FAW – китайська марка, яка з'явилася в Україні не так давно. Українські дилери FAW пропонують всього дві моделі. Одна з них – седан B30.
Модель комплектується 1,6-літровим бензиновим мотором, який працює в парі з 6-ступінчастим «автоматом». Причому, як запевняє виробник, «коробка» японська (Aisin, структурний підрозділ Toyota).
9. Renault Logan ($11 000)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1
|
Потужність, к.с.
|
73
|
Крутний момент, Нм
|
97
|
Витрати пального*, л/100 км
|
5.5
|
Обсяг багажника, л.
|
510
Renault Logan – один з найпопулярніших автомобілів в Україні. Виробляється седан на румунському заводі Dacia.
У базовій версії «Логана» ви отримаєте літровий бензиновий мотор, який видає 73 кінські сили. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».
8. Lada 4X4 ($10 900)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.7
|
Потужність, к.с.
|
83
|
Крутний момент, Нм
|
129
|
Витрати пального*, л/100 км
|
9.9
|
Обсяг багажника, л.
|
265
Lada 4X4, більш відома як «Нива», – це найдешевший позашляховик в Україні.
Українські дилери пропонують автомобіль в кузові з трьома дверима. Під капотом - 1,7-літровий бензиновий мотор, який працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».
Серед переваг «Ниви» – повний привід і дорожній просвіт більше 20 сантиметрів. Однак в цілому автомобіль давно морально застарів і, м'яко кажучи, не користується попитом.
7. Chery Tiggo 2 ($10 850)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.5
|
Потужність, к.с.
|
106
|
Крутний момент, Нм
|
135
|
Витрати пального*, л/100 км
|
7.4
|
Обсяг багажника, л.
|
420
Chery Tiggo 2 – найдешевший кросовер в Україні. За габаритами його можна порівняти з Nissan Juke.
Під капотом у Tiggo 2 – 1,5-ліровой атмосферний бензиновий мотор потужністю 106 кінських сил. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою «механікою», або 4-ступінчастим «автоматом».
Привід – тільки на передні колеса.
6. Lada Vesta ($10 800)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.6
|
Потужність, к.с.
|
106
|
Крутний момент, Нм
|
148
|
Витрати пального*, л/100 км
|
6.6
|
Обсяг багажника, л.
|
480
Найдешевша версія Lada Vesta пропонується в кузові седан. Автомобіль комплектується 1,6-літровим бензиновим мотором і 5-ступінчастою «механікою».
В українських прайсах «Вести» зазначено, що з 2019 року автомобіль виробляється в тому числі на Запорізькому автозаводі.
5. Renault Sandero ($9 900)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1
|
Потужність, к.с.
|
73
|
Крутний момент, Нм
|
97
|
Витрати пального*, л/100 км
|
5.5
|
Обсяг багажника, л.
|
320
Sandero – найдешевший автомобіль в Україні, який продається під брендом Renault. «Сандеро» випускають в Румунії на заводі Dacia. І за великим рахунком це той самий «Логан», тільки в кузові хетчбек.
З точки зору технічних характеристик автомобілі також ідентичні. Єдина відмінність – обсяг багажника. У «Сандеро» він менше через конструктивні особливості.
4. Ravon R4 ($9 700)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.5
|
Потужність, к.с.
|
106
|
Крутний момент, Нм
|
134
|
Витрати пального*, л/100 км
|
6.2
|
Обсяг багажника, л.
|
563
Ravon R4 – це перелицьована версія Chevrolet Cobalt. Автомобіль випускається в Узбекистані на підприємстві, одним із співвласників якого є американський концерн General Motors.
R4 збирає той самий завод, який раніше випускав такі добре відомі в Україні моделі, як Daewoo Matiz і Nexia.
3. Ravon R3 ($9 650)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.5
|
Потужність, к.с.
|
106
|
Крутний момент, Нм
|
141
|
Витрати пального*, л/100 км
|
6.5
|
Обсяг багажника, л.
|
400
Ravon R3 – це та сама добре відома Nexia, тільки в більш сучасному виконанні. Родоначальником моделі послужила Chevrolet Aveo зразка 2006 року.
В Україні автомобіль пропонують з 1,5-літровим бензиновим мотором, який працює в парі з 5-ступінчастою «механікою». Також доступний 6-ступінчастий «автомат».
2. Ravon R2 ($9 500)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.25
|
Потужність, к.с.
|
85.5
|
Крутний момент, Нм
|
112
|
Витрати пального*, л/100 км
|
6.2
|
Обсяг багажника, л.
|
170
Ravon R2 – перелицьована версія Chevrolet Spark. Хетчбек став наступником Daewoo Matiz.
R2 комплектується бензиновим мотором об'ємом 1,25 літра, який розвиває 85 кінських сил. Обсяг багажника – всього 170 літрів.
1. Lada Granta ($8 900)
|
Пальне
|
бензин
|
Об'єм мотора, л.
|
1.6
|
Потужність, к.с.
|
87
|
Крутний момент, Нм
|
140
|
Витрати пального*, л/100 км
|
6.6
|
Обсяг багажника, л.
|
520
Lada Granta утримує титул найбільш дешевого автомобіля в Україні. Седан коштує менше 9 000 доларів.
За ці гроші вам запропонують «Гранту» з 1,6-літровим атмосферним бензиновим мотором, який видає 87 кінських сил. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».