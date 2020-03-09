  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Авто

    ТОП-20 найдешевших автомобілів в Україні 2020

    • Віталій Єрмаков
    • Розсилка
    <img class="full-screen" src="/ftp_upload/images/ravon_r2.jpg" alt="Ravon R2" width="" height="" itemprop="image" /> - ТОП-20 найдешевших автомобілів в Україні 2020
    Ravon R2

    Які автомобілі у 2020 році в Україні коштують найдешевше

    Скільки потрібно мати грошей в кишені, щоб в 2020 році купити в Україні дешевий автомобіль? Як показує аналіз цін, проведений «Главкомом», зібрати доведеться, як мінімум, $9 тисяч. А щоб мати більш-менш пристойний вибір, краще приготувати 12-14 тисяч доларів.

    У бюджетному сегменті останнім часом активізувалася російська «Лада», яку в Україні позиціонують як один з брендів групи Renault. Також французи вдало закріпилися в «дешевому» сегменті за рахунок румунської лінійки, що випускається на заводі Dacia.

    Не менш активні і їх співвітчизники – Peugeot та Citroen, у яких в арсеналі є по бюджетному седану.

    Не здаються без бою й представники Узбекистану. Марка Ravon, яка випускає автомобілі спільно з американською General Motors, мала фінансові проблеми. Та деякий час не поставляла автівки до України. Але скрутні часи для компанії скінчилися. І її дилери знов на коні.

    Отже, далі представлена «двадцятка» найдешевших автомобілів в Україні станом на березень 2020 року. Моделі вказані в зворотному порядку – від більшої до меншої ціни.

    У рейтинг потрапили виключно легкові автомобілі, до яких також були віднесені і кросовери. А ось легкі комерційні моделі ми до уваги не приймали.

    Найдешевші автомобілі в Україні: ТОП-20

    * Витрати пального вказано у змішаному циклі.

    20. Volkswagen Polo Sedan ($13 800)

    Volkswagen Polo Sedan
    Volkswagen Polo Sedan

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.6

    Потужність, к.с.

    90

    Крутний момент, Нм

    155

    Витрати пального*, л/100 км

    5.7

    Обсяг багажника, л.

    460

    Polo в кузові седан – найдешевша модель Volkswagen в Україні. Автомобіль був спеціально спроектований для Росії і країн Азії. Однак німці вирішили продавати його і в Україні.

    Найдоступніша версія седана пропонується з 1,6-літровим бензиновим атмосферним мотором, який працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

    19. Hyundai Accent Classic ($13 500)

    Hyundai Accent Classic
    Hyundai Accent Classic

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.4

    Потужність, к.с.

    100

    Крутний момент, Нм

    133

    Витрати пального*, л/100 км

    5.9

    Обсяг багажника, л.

    454

    Accent Classic – найдешевша модель Hyundai в Україні. Приставка «Класик» в назві автомобіля означає, що перед нами Hyundai Accent в кузові попереднього – четвертого – покоління, якому вже близько 10 років.

    Представники Hyundai в Україні запевняють, що Accent Classic виробляється в Кореї.

    18. Chery Tiggo 3 ($13 300)

    Chery Tiggo 3
    Chery Tiggo 3

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.6

    Потужність, к.с.

    126

    Крутний момент, Нм

    160

    Витрати пального*, л/100 км

    7.1

    Обсяг багажника, л.

    550

    Chery – один з нечисленних китайських брендів, який вижив в Україні. Виробник робить ставку на відносно недорогі кросовери. Серед яких – компактний «паркетник» Tiggo 3.

    Під капотом – безальтернативний 1,6-літровий атмосферний бензиновий мотор, який видає 126 кінських сил. Працювати агрегат може, як з 5-ступінчастою «механікою», так і з безступінчатим варіатором.

    17. Jac S2 ($12 900)

    Jac S2
    Jac S2

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.5

    Потужність, к.с.

    113

    Крутний момент, Нм

    146

    Витрати пального*, л/100 км

    6.5

    Обсяг багажника, л.

    450

    Jac S2 – ще один недорогий китайський кросовер в Україні. Щоправда, за габаритами він все ж ближче до хетчбеку. Його довжина всього 4 135 міліметрів. Тобто, він коротший за малюка Nissan Juke.

    З технічної точки зору вибирати ви можете тільки трансмісію: 5-ступінчасту «механіку», або варіатор. Двигун всього один – 1,5-літровий бензиновий «атмосферник».

    16. Fiat Qubo ($12 700)

    Fiat Qubo
    Fiat Qubo

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.4

    Потужність, к.с.

    77

    Крутний момент, Нм

    115

    Витрати пального*, л/100 км

    6.9

    Обсяг багажника, л.

    330

    Fiat Qubo – недорогий пасажирський мінівен, який по місткості можна порівняти з хетчбеком. Зокрема, обсяг багажника «Кьюбо» – всього 330 літрів. Однак, якщо скласти задній ряд сидінь, то ви отримаєте:

    • ідеально рівну підлогу, адже задній диван відкидається повністю вперед;
    • збільшений обсяг багажного відсіку до 2 500 літрів.

    Також не варто забувати, що багажник Fiat Qubo практично квадратної форми, що дозволяє використовувати простір з максимальною користю.

    15. Citroen C-Elysee ($12 500)

    Citroen C-Elysee
    Citroen C-Elysee

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.2

    Потужність, к.с.

    82

    Крутний момент, Нм

    117

    Витрати пального*, л/100 км

    4.9

    Обсяг багажника, л.

    506

    C-Elysee – найдешевша модель Citroen в Україні. В арсеналі французів також є міський малюк C1, який міг би коштувати ще дешевше. Однак з якихось причин ця модель на український ринок не поставляється.

    Один з головних плюсів Citroen C-Elysee – місткість. Обсяг багажника седана – понад 500 літрів.

    14. Lada XRay ($12 400)

    Lada XRay
    Lada XRay

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.6

    Потужність, к.с.

    106

    Крутний момент, Нм

    148

    Витрати пального*, л/100 км

    7

    Обсяг багажника, л.

    361

    XRay – перший кросовер російської Lada. В основі автомобіля лежить B0 – платформа, розроблена концерном Renault. В Україні ця платформа добре відома по таким автомобілям, як Logan, Sandero і Duster. Власне, за великим рахунком XRay і є російською версією Renault Sandero Stepway.

    Якщо вірити інформації на сайту lada.ua, з 2019 року XRay збирають в тому числі на Запорізькому автозаводі.

    13. Peugeot 301 ($11 700)

    Peugeot 301
    Peugeot 301

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.2

    Потужність, к.с.

    82

    Крутний момент, Нм

    117

    Витрати пального*, л/100 км

    4.9

    Обсяг багажника, л.

    506

    З технічної точки зору Peugeot 301 – це брат-близнюк Citroen C-Elysee. Автомобілі відрізняються лише зовні. Також найдешевші версії моделей мають відмінності в оснащенні, чим і пояснюється різниця в ціні.

    12. Lada Largus ($11 400)

    Lada Largus
    Lada Largus

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.6

    Потужність, к.с.

    87

    Крутний момент, Нм

    140

    Витрати пального*, л/100 км

    8.2

    Обсяг багажника, л.

    560

    Lada Largus – російська версія Renault Logan MCV ( «Логан» в кузові універсал). Ця модель також, судячи з даних українського сайту «Лади», збирається на Запорізькому автозаводі.

    «Ларгус» пропонується з салоном для п’яти та семи пасажирів (включно з водієм).

    11. Ford KA+ ($11 300)

    Ford KA
    Ford KA+

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.2

    Потужність, к.с.

    83

    Крутний момент, Нм

    115

    Витрати пального*, л/100 км

    6.1

    Обсяг багажника, л.

    257

    KA+ – найдешевша модель Ford в Україні. Пропонується, як в кузові хетчбек, так і седан. На обидві версії всього одна силова установка: 1,2-літровий атмосферний бензиновий двигун, який працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

    10. FAW B30 ($11 150)

    11_faw_b30
    11_faw_b30

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.6

    Потужність, к.с.

    109

    Крутний момент, Нм

    155

    Витрати пального*, л/100 км

    6.7

    Обсяг багажника, л.

    480

    FAW – китайська марка, яка з'явилася в Україні не так давно. Українські дилери FAW пропонують всього дві моделі. Одна з них – седан B30.

    Модель комплектується 1,6-літровим бензиновим мотором, який працює в парі з 6-ступінчастим «автоматом». Причому, як запевняє виробник, «коробка» японська (Aisin, структурний підрозділ Toyota).

    9. Renault Logan ($11 000)

    Renault Logan
    Renault Logan

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1

    Потужність, к.с.

    73

    Крутний момент, Нм

    97

    Витрати пального*, л/100 км

    5.5

    Обсяг багажника, л.

    510

    Renault Logan – один з найпопулярніших автомобілів в Україні. Виробляється седан на румунському заводі Dacia.

    У базовій версії «Логана» ви отримаєте літровий бензиновий мотор, який видає 73 кінські сили. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

    8. Lada 4X4 ($10 900)

    Lada 4X4
    Lada 4X4

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.7

    Потужність, к.с.

    83

    Крутний момент, Нм

    129

    Витрати пального*, л/100 км

    9.9

    Обсяг багажника, л.

    265

    Lada 4X4, більш відома як «Нива», – це найдешевший позашляховик в Україні.

    Українські дилери пропонують автомобіль в кузові з трьома дверима. Під капотом - 1,7-літровий бензиновий мотор, який працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

    Серед переваг «Ниви» – повний привід і дорожній просвіт більше 20 сантиметрів. Однак в цілому автомобіль давно морально застарів і, м'яко кажучи, не користується попитом.

    7. Chery Tiggo 2 ($10 850)

    Chery Tiggo 2
    Chery Tiggo 2

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.5

    Потужність, к.с.

    106

    Крутний момент, Нм

    135

    Витрати пального*, л/100 км

    7.4

    Обсяг багажника, л.

    420

    Chery Tiggo 2 – найдешевший кросовер в Україні. За габаритами його можна порівняти з Nissan Juke.

    Під капотом у Tiggo 2 – 1,5-ліровой атмосферний бензиновий мотор потужністю 106 кінських сил. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою «механікою», або 4-ступінчастим «автоматом».

    Привід – тільки на передні колеса.

    6. Lada Vesta ($10 800)

    Lada Vesta
    Lada Vesta

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.6

    Потужність, к.с.

    106

    Крутний момент, Нм

    148

    Витрати пального*, л/100 км

    6.6

    Обсяг багажника, л.

    480

    Найдешевша версія Lada Vesta пропонується в кузові седан. Автомобіль комплектується 1,6-літровим бензиновим мотором і 5-ступінчастою «механікою».

    В українських прайсах «Вести» зазначено, що з 2019 року автомобіль виробляється в тому числі на Запорізькому автозаводі.

    5. Renault Sandero ($9 900)

    Renault Sandero
    Renault Sandero

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1

    Потужність, к.с.

    73

    Крутний момент, Нм

    97

    Витрати пального*, л/100 км

    5.5

    Обсяг багажника, л.

    320

    Sandero – найдешевший автомобіль в Україні, який продається під брендом Renault. «Сандеро» випускають в Румунії на заводі Dacia. І за великим рахунком це той самий «Логан», тільки в кузові хетчбек.

    З точки зору технічних характеристик автомобілі також ідентичні. Єдина відмінність – обсяг багажника. У «Сандеро» він менше через конструктивні особливості.

    4. Ravon R4 ($9 700)

    Ravon R4
    Ravon R4

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.5

    Потужність, к.с.

    106

    Крутний момент, Нм

    134

    Витрати пального*, л/100 км

    6.2

    Обсяг багажника, л.

    563

    Ravon R4 – це перелицьована версія Chevrolet Cobalt. Автомобіль випускається в Узбекистані на підприємстві, одним із співвласників якого є американський концерн General Motors.

    R4 збирає той самий завод, який раніше випускав такі добре відомі в Україні моделі, як Daewoo Matiz і Nexia.

    3. Ravon R3 ($9 650)

    Ravon R3
    Ravon R3

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.5

    Потужність, к.с.

    106

    Крутний момент, Нм

    141

    Витрати пального*, л/100 км

    6.5

    Обсяг багажника, л.

    400

    Ravon R3 – це та сама добре відома Nexia, тільки в більш сучасному виконанні. Родоначальником моделі послужила Chevrolet Aveo зразка 2006 року.

    В Україні автомобіль пропонують з 1,5-літровим бензиновим мотором, який працює в парі з 5-ступінчастою «механікою». Також доступний 6-ступінчастий «автомат».

    2. Ravon R2 ($9 500)

    Ravon R2
    Ravon R2

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.25

    Потужність, к.с.

    85.5

    Крутний момент, Нм

    112

    Витрати пального*, л/100 км

    6.2

    Обсяг багажника, л.

    170

    Ravon R2 – перелицьована версія Chevrolet Spark. Хетчбек став наступником Daewoo Matiz.

    R2 комплектується бензиновим мотором об'ємом 1,25 літра, який розвиває 85 кінських сил. Обсяг багажника – всього 170 літрів.

    1. Lada Granta ($8 900)

    Lada Granta
    Lada Granta

    Пальне

    бензин

    Об'єм мотора, л.

    1.6

    Потужність, к.с.

    87

    Крутний момент, Нм

    140

    Витрати пального*, л/100 км

    6.6

    Обсяг багажника, л.

    520

    Lada Granta утримує титул найбільш дешевого автомобіля в Україні. Седан коштує менше 9 000 доларів.

    За ці гроші вам запропонують «Гранту» з 1,6-літровим атмосферним бензиновим мотором, який видає 87 кінських сил. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

    Читайте також

    Toyota Land Cruiser 200 2020

    20 найдорожчих автомобілів, які купила держава минулого року

    ТОП-10 державних тендерів 2019 року

    В Україні почали збирати російські автомобілі

    автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ