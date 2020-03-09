ТОП-20 найдешевших автомобілів в Україні 2020

Які автомобілі у 2020 році в Україні коштують найдешевше

Скільки потрібно мати грошей в кишені, щоб в 2020 році купити в Україні дешевий автомобіль? Як показує аналіз цін, проведений «Главкомом», зібрати доведеться, як мінімум, $9 тисяч. А щоб мати більш-менш пристойний вибір, краще приготувати 12-14 тисяч доларів.

У бюджетному сегменті останнім часом активізувалася російська «Лада», яку в Україні позиціонують як один з брендів групи Renault. Також французи вдало закріпилися в «дешевому» сегменті за рахунок румунської лінійки, що випускається на заводі Dacia.

Не менш активні і їх співвітчизники – Peugeot та Citroen, у яких в арсеналі є по бюджетному седану.

Не здаються без бою й представники Узбекистану. Марка Ravon, яка випускає автомобілі спільно з американською General Motors, мала фінансові проблеми. Та деякий час не поставляла автівки до України. Але скрутні часи для компанії скінчилися. І її дилери знов на коні.

Отже, далі представлена «двадцятка» найдешевших автомобілів в Україні станом на березень 2020 року. Моделі вказані в зворотному порядку – від більшої до меншої ціни.

У рейтинг потрапили виключно легкові автомобілі, до яких також були віднесені і кросовери. А ось легкі комерційні моделі ми до уваги не приймали.

Найдешевші автомобілі в Україні: ТОП-20

* Витрати пального вказано у змішаному циклі.

20. Volkswagen Polo Sedan ($13 800)

Volkswagen Polo Sedan

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.6 Потужність, к.с. 90 Крутний момент, Нм 155 Витрати пального*, л/100 км 5.7 Обсяг багажника, л. 460

Polo в кузові седан – найдешевша модель Volkswagen в Україні. Автомобіль був спеціально спроектований для Росії і країн Азії. Однак німці вирішили продавати його і в Україні.

Найдоступніша версія седана пропонується з 1,6-літровим бензиновим атмосферним мотором, який працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

19. Hyundai Accent Classic ($13 500)

Hyundai Accent Classic

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.4 Потужність, к.с. 100 Крутний момент, Нм 133 Витрати пального*, л/100 км 5.9 Обсяг багажника, л. 454

Accent Classic – найдешевша модель Hyundai в Україні. Приставка «Класик» в назві автомобіля означає, що перед нами Hyundai Accent в кузові попереднього – четвертого – покоління, якому вже близько 10 років.

Представники Hyundai в Україні запевняють, що Accent Classic виробляється в Кореї.

18. Chery Tiggo 3 ($13 300)

Chery Tiggo 3

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.6 Потужність, к.с. 126 Крутний момент, Нм 160 Витрати пального*, л/100 км 7.1 Обсяг багажника, л. 550

Chery – один з нечисленних китайських брендів, який вижив в Україні. Виробник робить ставку на відносно недорогі кросовери. Серед яких – компактний «паркетник» Tiggo 3.

Під капотом – безальтернативний 1,6-літровий атмосферний бензиновий мотор, який видає 126 кінських сил. Працювати агрегат може, як з 5-ступінчастою «механікою», так і з безступінчатим варіатором.

17. Jac S2 ($12 900)

Jac S2

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.5 Потужність, к.с. 113 Крутний момент, Нм 146 Витрати пального*, л/100 км 6.5 Обсяг багажника, л. 450

Jac S2 – ще один недорогий китайський кросовер в Україні. Щоправда, за габаритами він все ж ближче до хетчбеку. Його довжина всього 4 135 міліметрів. Тобто, він коротший за малюка Nissan Juke.

З технічної точки зору вибирати ви можете тільки трансмісію: 5-ступінчасту «механіку», або варіатор. Двигун всього один – 1,5-літровий бензиновий «атмосферник».

16. Fiat Qubo ($12 700)

Fiat Qubo

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.4 Потужність, к.с. 77 Крутний момент, Нм 115 Витрати пального*, л/100 км 6.9 Обсяг багажника, л. 330

Fiat Qubo – недорогий пасажирський мінівен, який по місткості можна порівняти з хетчбеком. Зокрема, обсяг багажника «Кьюбо» – всього 330 літрів. Однак, якщо скласти задній ряд сидінь, то ви отримаєте:

ідеально рівну підлогу, адже задній диван відкидається повністю вперед;

збільшений обсяг багажного відсіку до 2 500 літрів.

Також не варто забувати, що багажник Fiat Qubo практично квадратної форми, що дозволяє використовувати простір з максимальною користю.

15. Citroen C-Elysee ($12 500)

Citroen C-Elysee

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.2 Потужність, к.с. 82 Крутний момент, Нм 117 Витрати пального*, л/100 км 4.9 Обсяг багажника, л. 506

C-Elysee – найдешевша модель Citroen в Україні. В арсеналі французів також є міський малюк C1, який міг би коштувати ще дешевше. Однак з якихось причин ця модель на український ринок не поставляється.

Один з головних плюсів Citroen C-Elysee – місткість. Обсяг багажника седана – понад 500 літрів.

14. Lada XRay ($12 400)

Lada XRay

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.6 Потужність, к.с. 106 Крутний момент, Нм 148 Витрати пального*, л/100 км 7 Обсяг багажника, л. 361

XRay – перший кросовер російської Lada. В основі автомобіля лежить B0 – платформа, розроблена концерном Renault. В Україні ця платформа добре відома по таким автомобілям, як Logan, Sandero і Duster. Власне, за великим рахунком XRay і є російською версією Renault Sandero Stepway.

Якщо вірити інформації на сайту lada.ua, з 2019 року XRay збирають в тому числі на Запорізькому автозаводі.

13. Peugeot 301 ($11 700)

Peugeot 301

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.2 Потужність, к.с. 82 Крутний момент, Нм 117 Витрати пального*, л/100 км 4.9 Обсяг багажника, л. 506

З технічної точки зору Peugeot 301 – це брат-близнюк Citroen C-Elysee. Автомобілі відрізняються лише зовні. Також найдешевші версії моделей мають відмінності в оснащенні, чим і пояснюється різниця в ціні.

12. Lada Largus ($11 400)

Lada Largus

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.6 Потужність, к.с. 87 Крутний момент, Нм 140 Витрати пального*, л/100 км 8.2 Обсяг багажника, л. 560

Lada Largus – російська версія Renault Logan MCV ( «Логан» в кузові універсал). Ця модель також, судячи з даних українського сайту «Лади», збирається на Запорізькому автозаводі.

«Ларгус» пропонується з салоном для п’яти та семи пасажирів (включно з водієм).

11. Ford KA+ ($11 300)

Ford KA+

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.2 Потужність, к.с. 83 Крутний момент, Нм 115 Витрати пального*, л/100 км 6.1 Обсяг багажника, л. 257

KA+ – найдешевша модель Ford в Україні. Пропонується, як в кузові хетчбек, так і седан. На обидві версії всього одна силова установка: 1,2-літровий атмосферний бензиновий двигун, який працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

10. FAW B30 ($11 150)

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Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.6 Потужність, к.с. 109 Крутний момент, Нм 155 Витрати пального*, л/100 км 6.7 Обсяг багажника, л. 480

FAW – китайська марка, яка з'явилася в Україні не так давно. Українські дилери FAW пропонують всього дві моделі. Одна з них – седан B30.

Модель комплектується 1,6-літровим бензиновим мотором, який працює в парі з 6-ступінчастим «автоматом». Причому, як запевняє виробник, «коробка» японська (Aisin, структурний підрозділ Toyota).

9. Renault Logan ($11 000)

Renault Logan

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1 Потужність, к.с. 73 Крутний момент, Нм 97 Витрати пального*, л/100 км 5.5 Обсяг багажника, л. 510

Renault Logan – один з найпопулярніших автомобілів в Україні. Виробляється седан на румунському заводі Dacia.

У базовій версії «Логана» ви отримаєте літровий бензиновий мотор, який видає 73 кінські сили. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

8. Lada 4X4 ($10 900)

Lada 4X4

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.7 Потужність, к.с. 83 Крутний момент, Нм 129 Витрати пального*, л/100 км 9.9 Обсяг багажника, л. 265

Lada 4X4, більш відома як «Нива», – це найдешевший позашляховик в Україні.

Українські дилери пропонують автомобіль в кузові з трьома дверима. Під капотом - 1,7-літровий бензиновий мотор, який працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

Серед переваг «Ниви» – повний привід і дорожній просвіт більше 20 сантиметрів. Однак в цілому автомобіль давно морально застарів і, м'яко кажучи, не користується попитом.

7. Chery Tiggo 2 ($10 850)

Chery Tiggo 2

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.5 Потужність, к.с. 106 Крутний момент, Нм 135 Витрати пального*, л/100 км 7.4 Обсяг багажника, л. 420

Chery Tiggo 2 – найдешевший кросовер в Україні. За габаритами його можна порівняти з Nissan Juke.

Під капотом у Tiggo 2 – 1,5-ліровой атмосферний бензиновий мотор потужністю 106 кінських сил. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою «механікою», або 4-ступінчастим «автоматом».

Привід – тільки на передні колеса.

6. Lada Vesta ($10 800)

Lada Vesta

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.6 Потужність, к.с. 106 Крутний момент, Нм 148 Витрати пального*, л/100 км 6.6 Обсяг багажника, л. 480

Найдешевша версія Lada Vesta пропонується в кузові седан. Автомобіль комплектується 1,6-літровим бензиновим мотором і 5-ступінчастою «механікою».

В українських прайсах «Вести» зазначено, що з 2019 року автомобіль виробляється в тому числі на Запорізькому автозаводі.

5. Renault Sandero ($9 900)

Renault Sandero

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1 Потужність, к.с. 73 Крутний момент, Нм 97 Витрати пального*, л/100 км 5.5 Обсяг багажника, л. 320

Sandero – найдешевший автомобіль в Україні, який продається під брендом Renault. «Сандеро» випускають в Румунії на заводі Dacia. І за великим рахунком це той самий «Логан», тільки в кузові хетчбек.

З точки зору технічних характеристик автомобілі також ідентичні. Єдина відмінність – обсяг багажника. У «Сандеро» він менше через конструктивні особливості.

4. Ravon R4 ($9 700)

Ravon R4

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.5 Потужність, к.с. 106 Крутний момент, Нм 134 Витрати пального*, л/100 км 6.2 Обсяг багажника, л. 563

Ravon R4 – це перелицьована версія Chevrolet Cobalt. Автомобіль випускається в Узбекистані на підприємстві, одним із співвласників якого є американський концерн General Motors.

R4 збирає той самий завод, який раніше випускав такі добре відомі в Україні моделі, як Daewoo Matiz і Nexia.

3. Ravon R3 ($9 650)

Ravon R3

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.5 Потужність, к.с. 106 Крутний момент, Нм 141 Витрати пального*, л/100 км 6.5 Обсяг багажника, л. 400

Ravon R3 – це та сама добре відома Nexia, тільки в більш сучасному виконанні. Родоначальником моделі послужила Chevrolet Aveo зразка 2006 року.

В Україні автомобіль пропонують з 1,5-літровим бензиновим мотором, який працює в парі з 5-ступінчастою «механікою». Також доступний 6-ступінчастий «автомат».

2. Ravon R2 ($9 500)

Ravon R2

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.25 Потужність, к.с. 85.5 Крутний момент, Нм 112 Витрати пального*, л/100 км 6.2 Обсяг багажника, л. 170

Ravon R2 – перелицьована версія Chevrolet Spark. Хетчбек став наступником Daewoo Matiz.

R2 комплектується бензиновим мотором об'ємом 1,25 літра, який розвиває 85 кінських сил. Обсяг багажника – всього 170 літрів.

1. Lada Granta ($8 900)

Lada Granta

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.6 Потужність, к.с. 87 Крутний момент, Нм 140 Витрати пального*, л/100 км 6.6 Обсяг багажника, л. 520

Lada Granta утримує титул найбільш дешевого автомобіля в Україні. Седан коштує менше 9 000 доларів.

За ці гроші вам запропонують «Гранту» з 1,6-літровим атмосферним бензиновим мотором, який видає 87 кінських сил. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

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