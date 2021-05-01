Як колір впливає на вартість автомобіля: дослідження

Автомобілі якого кольору найменше втрачають в ціні

Від кольору залежить вартість автомобіля на вторинному ринку. Такого висновку дійшли аналітики iSeeCars.

Так, наприклад, популярні кольори – білий, чорний та срібний – мають мінімальний вплив, тобто вони не зашкодять вартості під час перепродажу, але також не допоможуть транспортному засобу «продатися».

Деякі з найбільш корисних кольорів для збереження цінності, включаючи жовтий та оранжевий, можуть приємно здивувати – такі авто довго тримають ціну.

«Колір транспортного засобу є одним з основних питань після того, як покупці визначилися з маркою та моделлю», - розповідає виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер. За його словами вибір кольору сильно впливає на ціну, за яку можна буде продати автомобіль.

Жовтий - це колір автомобіля, який найкраще тримає свою вартість, знижуючись на 45,6 відсотка менше, ніж в середньому автомобілі іншого кольору. Його найчастіше використовують для спортивних автомобілів та інших компактних швидких машин, які відносно добре тримають свою вартість.

Помаранчеві автомобілі непогано продаються

Те саме стосується помаранчевого. Як і жовтий, він найчастіше зустрічається в малогабаритних спортивних та потужних автомобілях

Автомобілі бежевого кольору також складають невелику частку автомобілів, менше одного відсотка. Хоча термін «бежевий» став синонімом нудного, він охоплює спектр відтінків від брудно-білого до світло-коричневого і виділяється на стоянці, залишаючись нейтральним кольором. Він теж гарно тримає ціну.

А ось фіолетовий, коричневий та золотий не кращим чином впливають на вартість авто.

Джерело: 24 канал