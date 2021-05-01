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    Як колір впливає на вартість автомобіля: дослідження

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    Від кольору залежить вартість авто на вторинному ринку - Як колір впливає на вартість автомобіля: дослідження
    Від кольору залежить вартість авто на вторинному ринку

    Автомобілі якого кольору найменше втрачають в ціні

    Від кольору залежить вартість автомобіля на вторинному ринку. Такого висновку дійшли аналітики iSeeCars.

    Так, наприклад, популярні кольори – білий, чорний та срібний – мають мінімальний вплив, тобто вони не зашкодять вартості під час перепродажу, але також не допоможуть транспортному засобу «продатися».

    Деякі з найбільш корисних кольорів для збереження цінності, включаючи жовтий та оранжевий, можуть приємно здивувати – такі авто довго тримають ціну.

    «Колір транспортного засобу є одним з основних питань після того, як покупці визначилися з маркою та моделлю», - розповідає виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер. За його словами вибір кольору сильно впливає на ціну, за яку можна буде продати автомобіль.

    Жовтий - це колір автомобіля, який найкраще тримає свою вартість, знижуючись на 45,6 відсотка менше, ніж в середньому автомобілі іншого кольору. Його найчастіше використовують для спортивних автомобілів та інших компактних швидких машин, які відносно добре тримають свою вартість.

    Помаранчеві автомобілі непогано продаються
    Помаранчеві автомобілі непогано продаються

    Те саме стосується помаранчевого. Як і жовтий, він найчастіше зустрічається в малогабаритних спортивних та потужних автомобілях

    Автомобілі бежевого кольору також складають невелику частку автомобілів, менше одного відсотка. Хоча термін «бежевий» став синонімом нудного, він охоплює спектр відтінків від брудно-білого до світло-коричневого і виділяється на стоянці, залишаючись нейтральним кольором. Він теж гарно тримає ціну.

    А ось фіолетовий, коричневий та золотий не кращим чином впливають на вартість авто.

    Джерело: 24 канал

    Теги: автомобіль
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