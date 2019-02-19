Співробітник Московської церкви, який п’яним катався Києвом, зберіг права і не платитиме штраф

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Водіння автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Ілюстративне фото

За правопорушника заступився голова місії «Синодальний відділ благодійності та соціального служіння» УПЦ МП

Дніпровський районний суд Києва визнав винним керівника логістичної служби гуманітарних проектів місії «Синодальний відділ благодійності та соціального служіння» УПЦ МП Олексія Ковальчука за ч. 1 ст. 130 КУпАП («Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп'яніння»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду від 8 лютого.

Правопорушника зупинив батальйон №3 управління патрульної поліції в Києві 29 грудня 2018 року о 3 год 05 хв ночі. Водій Ковальчук мав ознаки алкогольного сп'яніння, зокрема, почервоніння обличчя, тремтіння пальців рук, запах алкоголю з порожнин рота. Він погодився пройти на місці зупинки огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу Drager. У присутності свідків прилад показав 0,77% проміле при нормі 0,2% проміле.

У судовому засіданні Олексій Ковальчук свою вину визнав, щиро розкаявся у вчиненому, просив не застосовувати до нього позбавлення водійських прав, оскільки його робота безпосереднього пов'язана із керуванням автомобілем.

Крім цього, у суді за правопорушника заступився голова місії «Синодальний відділ благодійності та соціального служіння» УПЦ МП протоієрей Владислав Діханов. Він зазначив, що Ковальчук є координатором проекту з надання гуманітарної допомоги постраждалим на сході України. Якщо ж суд позбавить його права керування автомобілем, це унеможливить або суттєво обмежить кількість та якість багатьох гуманітарних завдань, оскільки останній переважний час перебуває у відрядженні на власному автомобілі.

Діханов додав, що завдяки трудовій діяльності Ковальчука за минулий рік гуманітарну допомогу отримали майже 30 тис. осіб, серед яких українські військові та військовополонені, багатодітні сім'ї та інші малозахищені верстви населення.

Заслухавши думки учасників справи, суд вирішив звільнити від адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 130 КУпАП керівника логістичної служби гуманітарних проектів місії і передати всі матеріали на розгляд «Синодального відділу благодійності та соціального служіння» УПЦ МП для застосування заходів громадського впливу.

Нагадаємо, що Кодекс України про адміністративні правопорушення ( ч. 1 ст. 130) передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на водіїв у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10200 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.