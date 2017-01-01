Пентагон закликав американські війська бути готовими до війни з КНДР

Напередодні Рада безпеки ООН ухвалила нові санкції проти Північної Кореї

Міністр оборони США Джеймс Меттіс закликав американські війська бути готовими до дій у Північній Кореї в той час, як дипломати Держдепартаменту намагаються вирішити ядерну проблему з боку КНДР. Про це глава Пентагону заявив перед військовослужбовцями 82-ї дивізії військово-повітряних сил США у суботу. «Мої прекрасні молоді солдати, єдиний



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Глава Пентагону Джеймс Меттіс

Напередодні Рада безпеки ООН ухвалила нові санкції проти Північної Кореї

Міністр оборони США Джеймс Меттіс закликав американські війська бути готовими до дій у Північній Кореї в той час, як дипломати Держдепартаменту намагаються вирішити ядерну проблему з боку КНДР.

Про це глава Пентагону заявив перед військовослужбовцями 82-ї дивізії військово-повітряних сил США у суботу.

«Мої прекрасні молоді солдати, єдиний спосіб, у який наші дипломати можуть вести переговори та бути впевненими, це коли ви готові до дій», – заявив Меттіс без акценту на загострення конфлікту до військового протистояння.

Водночас він зауважив, що над Корейським півостровом «збираються грозові хмари».

Міністр оборони нагадав, що напередодні Рада безпеки ООН ухвалила нові санкції проти Північної Кореї.

Зокрема, це рішення різко скоротило продажі нафти в цю країну та повертає всю робочу силу КНДР з-за кордону додому, що також забезпечувало уряд Ким Чен Ина чималими прибутками.

Видання нагадує, що майже півтори тисячі американських військових постійно розміщуються в Південній Кореї. Водночас для ведення військових дій цей контингент потрібно буде збільшувати до кількох тисяч.