Спостерігачі ОБСЄ заявили про навмисні обстріли бойовиків



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Патруль ОБСЄ через обстріли бойовиків був змушений залишити район околиці міста Золоте-2

Спостерігачі ОБСЄ почули три вибухи у безпосередній близькості за 70-100 метрів від того місця, де вони перебували

Збройні формування Російської Федерації та їхні найманці на Донбасі продовжують навмисно грубо перешкоджати проведенню моніторингу безпекової ситуації членами патрулів СММ ОБСЄ.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

«4 лютого п'ятеро співробітників патруля СММ ОБСЄ на двох броньованих автомобілях перебували поблизу блокпоста Збройних сил України приблизно за 300 метрів на північ від ділянки розведення сил і засобів у районі міста Золоте (на захід від Луганська) для здійснення моніторингу безпекової ситуації. У період між 10:25 та 10:30 два члени патруля, які перебували біля автомобілів, почули п'ять вибухів невизначеного походження на відстані орієнтовно 2-3 км на схід і південний схід. О 10:30, коли вони вже сіли в патрульні автомобілі, спостерігачі почули ще три вибухи у безпосередній близькості за 70-100 метрів від того місця, де вони перебували. Вибухи супроводжувалися полум'ям, димом та з розлітом сажі та снігу», - заявили в ОБСЄ.

Зазначається, що патруль одразу перемістився приблизно на п'ять кілометрів до східної околиці міста Золоте-2 (Карбоніт; на захід від Луганська). Між 10:40 і 10:50 спостерігачі зафіксували, що кількість порушень режиму припинення вогню зростала. Патруль був змушений залишити цей район.

«Українська сторона СЦКК вважає неприпустимими та безвідповідальними дії російсько-окупаційних військ щодо легітимної діяльності патрулів СММ ОБСЕ та кваліфікує їх як грубе порушення Мінських домовленостей. Подібними збройними нападами окупанти намагаються залякати представників місії ОБСЄ та примусити їх зменшити свою роботу на Луганському напрямку», - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська сторона СЦКК повідомила, що російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати визначені Мінськими домовленостями вимоги щодо відведення важкого озброєння.