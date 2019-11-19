  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Світовий банк зафіксував зниження бідності в Україні

    • Розсилка
    Світовий банк зафіксував зниження бідності в Україні

    За даними Світового банку, рівень бідності продовжив знижуватися завдяки зростанню заробітної плати і споживанню

    Рівень бідності згідно національної методології Світового банку для України у 2019 році знизиться з 16,8% в 2018 році до 14,5% в у 2019 році. Про це йдеться у презентації банку, представленої на пресконференції в Києві.

    Як зазначається в документі, рівень бідності продовжив знижуватися завдяки зростанню заробітної плати і споживанню.

    У Світовому банку нагадали, що реальна заробітна плата зросла на 9,5% в річному обчисленні у січні-вересні 2019 році, в основному за рахунок зростання оплати праці в приватному секторі через тиск трудової міграції.

    «Трудова міграція залишається високою, і грошові перекази заробітчан продовжили зростати на 12 відсотків у річному співставленні у січні-вересні 2019 року», - йдеться у презентації.

    Джерело: РБК-Україна

    Світовий банк українці трудові мігранти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ