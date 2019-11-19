Світовий банк зафіксував зниження бідності в Україні



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За даними Світового банку, рівень бідності продовжив знижуватися завдяки зростанню заробітної плати і споживанню

Рівень бідності згідно національної методології Світового банку для України у 2019 році знизиться з 16,8% в 2018 році до 14,5% в у 2019 році. Про це йдеться у презентації банку, представленої на пресконференції в Києві.

Як зазначається в документі, рівень бідності продовжив знижуватися завдяки зростанню заробітної плати і споживанню.

У Світовому банку нагадали, що реальна заробітна плата зросла на 9,5% в річному обчисленні у січні-вересні 2019 році, в основному за рахунок зростання оплати праці в приватному секторі через тиск трудової міграції.

«Трудова міграція залишається високою, і грошові перекази заробітчан продовжили зростати на 12 відсотків у річному співставленні у січні-вересні 2019 року», - йдеться у презентації.

Джерело: РБК-Україна