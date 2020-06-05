Справа Богатирьової: у прокуратурі запевнили, що слідство триває



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Раїса Богатирьова у серпні 2019 року повернулась в Україну і була заарештована Фото: Уніан

Прокуратура Києва відповіла на заяву Вищого антикорупційного суду щодо міністерки охорони здоров'я уряду Азарова

Повторне складання та вручення повідомлення про підозру колишній віцепрем'єр-міністрові - міністру охорони здоров’я законом не передбачено, слідство щодо неї триває.

Так прокоментували у прокуратурі Києва інформації про скасування запобіжного заходу колишньому віцепрем`єр-міністру України - міністру охорони здоров`я Раїсі Богатирьовій.

«Співробітниками прокуратури м.Києва не складалось нове повідомлення про підозру колишньому віцепрем`єр-міністру України - міністру охорони здоров`я, оскільки чинними нормами КПК України не передбачено повторне складання та вручення ідентичного повідомлення про підозру, яке раніше вже було вручено підозрюваній», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що 28 серпня 2019 року Печерським районним судом міста Києва до підозрюваної колишнього віцепрем`єр-міністра України-міністра охорони здоров`я був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із визначенням застави у розмірі 6 млн грн, яку 29 серпня 2019 року внесено.

На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, 4 червня пресслужба ВАКС повідомила, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід колишній очільниці міністерства охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій. Таке рішення було прийнято через невручення прокуратурою Києва Богатирьової повідомлення про підозру.

Раїса Богатирьова з лютого по грудень 2012 року була віцепрем’єр-міністром України – міністром охорони здоров’я, з грудня 2012 по лютий 2014 року - міністром охорони здоров’я України.

У жовтні 2014 року вона була оголошена у розшук Генеральною прокуратурою України, а 12 січня 2015 року - у міжнародний розшук. На той час її місцезнаходження було невідоме.

27 серпня 2019 року Богатирьова повернулася в Україну і була затримана в аеропорту «Київ» (Жуляни).

28 серпня 2019 року Печерський райсуд столиці обрав колишній очільниці МОЗ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 6 млн грн.

29 серпня 2019 року Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора під заставу. Її обвинувачують у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.